История СССР полна интересных и порой удивительных историй, в которые трудно поверить с первого раза. Одна из самых необычных — это история о том, как Советский Союз покупал американскую газировку Pepsi, оплачивая её субмаринами и кораблями. Этот эпизод стал одной из самых странных сделок между СССР и западным миром, и в данной статье мы попробуем разобраться, насколько реальна эта история и что привело к такой необычной торговле.

Начало истории: выставка в «Сокольниках»

Всё началось с инициативы руководителя корпорации PepsiCo — Дональда Кендалла, который видел огромный потенциал в выходе на советский рынок. В условиях жёсткой конкуренции с Coca-Cola выход на рынок СССР стал бы для PepsiCo значительным прорывом. В конце 1950-х годов в московском парке «Сокольники» прошла Национальная выставка американских товаров, где была представлена продукция более 50 американских брендов, включая IBM, General Motors и PepsiCo.

На этой выставке Дональд Кендалл решил сделать нечто особенное, чтобы привлечь внимание советского руководства. Он предложил вице-президенту США Ричарду Никсону угостить Никиту Хрущёва стаканчиком Pepsi. Никсон предложил Хрущёву выбрать один из двух видов напитка: один был произведён в Америке, а второй был приготовлен на месте из американского концентрата. Хрущёв выбрал второй вариант, демонстрируя поддержку местного производства, и начал предлагать газировку посетителям выставки. Этот момент запечатлела пресса, а фотографии Хрущёва с бутылкой Pepsi разлетелись по всему миру.

Этот рекламный ход оказался очень успешным. Он не только обеспечил PepsiCo популярность и превосходство над Coca-Cola на советском рынке, но и открыл путь к переговорам о создании производства Pepsi в СССР. В 1972 году было подписано соглашение, по которому в СССР началась постройка заводов для производства Pepsi, что стало важным шагом в истории американо-советских отношений.

Газировка в обмен на водку

Для реализации проекта необходимо было обеспечить поставки оборудования и концентрата, но оплатить их обычным способом — советскими рублями — было невозможно. Международный обмен этой валюты был запрещён, поэтому пришлось найти другой способ оплаты. В результате было заключено бартерное соглашение: американский концентрат для производства Pepsi менялся на советскую водку «Столичная».

На протяжении 1973-1981 годов из СССР в США было отправлено около двух миллионов декалитров водки, что оценивалось примерно в 25 миллионов долларов. Взамен СССР получил концентрат, из которого было изготовлено свыше 32 миллионов декалитров напитка. Благодаря этому бартеру Советский Союз смог заработать более 300 миллионов рублей. С другой стороны, PepsiCo также получила прибыль, продавая водку на американском рынке. Эта сделка позволила американской компании закрепиться в СССР, а «Столичная» стала популярной в США.

Pepsi стала довольно дорогим напитком в СССР. Обычная бутылка лимонада стоила около 10 копеек, тогда как небольшая бутылка Pepsi — 45 копеек, из которых 10 копеек можно было вернуть, сдав стеклянную тару. Несмотря на высокую цену, напиток пользовался популярностью среди советских граждан, что привело к дальнейшему развитию сотрудничества.

Подлодки в обмен на газировку

К концу 1970-х годов спрос на советскую водку в США начал снижаться. Причиной этого стала политическая ситуация и негативная реакция общественности на ввод советских войск в Афганистан. В условиях ухудшающихся отношений между странами PepsiCo пришлось искать новый вариант для продолжения бартерного обмена. В итоге было принято неожиданное решение — обменивать концентрат для газировки на советское вооружение.

В результате нового соглашения СССР обменял концентрат для производства Pepsi на 17 списанных подводных лодок, а также на крейсер, фрегат и эсминец. Эти корабли не использовались в военных целях — они были проданы на металлолом. Эта сделка стала символом необычного сотрудничества между двумя сверхдержавами в период холодной войны. Дональд Кендалл даже шутил о том, что PepsiCo разоружает Советский Союз быстрее, чем американская армия.

Пока большинство граждан и даже чиновников не понимали масштабов этой сделки, Кендалл находил способы использовать её в интересах компании. Помимо субмарин, в рамках договорённостей были переданы несколько новых нефтяных танкеров, которые также использовались в коммерческих целях. Это была одна из самых необычных сделок в мировой истории, когда корпорация фактически получила собственный военно-морской флот, пусть и списанный.

Влияние на советское телевидение и последний контракт

Не менее значительным стало влияние PepsiCo на советскую культуру. В 1988 году советские граждане впервые увидели на телевидении иностранную рекламу — ролик Pepsi со слоганом «Молодежь выбирает Pepsi». Это было революционным событием, учитывая, что до этого реклама западных брендов в СССР была практически невозможна.

Через пару лет, в 1990 году, PepsiCo подписала очередное крупное соглашение с СССР. Оно предусматривало увеличение поставок и строительство новых заводов для производства напитка. В качестве оплаты снова использовался бартер: американская корпорация получила советский алкоголь, а также нефтяные танкеры и грузовые суда общей стоимостью более 300 миллионов долларов.

Однако на фоне стремительных политических изменений и распада Советского Союза сотрудничество оказалось под угрозой. Возникновение на карте мира новых независимых государств лишило PepsiCo гарантий, которые она имела от советского правительства. Бывшие республики начали открывать рынки для западных компаний, и конкуренция резко возросла. Множество брендов, таких как Coca-Cola, начали активно выходить на новый рынок, и Pepsi пришлось сражаться за своё место под солнцем.

Холодная война

История покупки американской газировки за субмарины остаётся одним из самых необычных и запоминающихся эпизодов в истории СССР и США. Она отражает не только особенности торговли в условиях холодной войны, но и креативный подход обеих сторон к решению экономических и политических вопросов. Дональд Кендалл, возглавлявший PepsiCo, сумел воспользоваться ситуацией, чтобы не просто укрепить позиции компании на советском рынке, но и создать уникальный прецедент в мировой истории торговли.

Эта история остаётся символом того времени, когда две сверхдержавы искали необычные способы взаимодействия, несмотря на идеологические разногласия и политическую напряжённость. Сделка между PepsiCo и СССР стала примером того, как экономика и коммерческие интересы могут пересекаться с геополитикой, порой приводя к весьма неожиданным последствиям.