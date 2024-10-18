Пластилин — материал, с которым каждый знаком с самого детства. Однако его возможности не ограничиваются только фигурной лепкой. Небольшая модификация придает ему дополнительные свойства, которые будут полезны уже взрослым, особенно автолюбителям. Что такое автопластилин, из чего его делают и зачем он нужен — об этом далее.

Больше об автопластилине

Вид открытых и огрубевших стыков деталей кузова вызывает у водителей рефлекторное желание спрятать их от внешнего воздействия. Сделать это можно с помощью различных герметиков, в числе которых и автопластилин. Ключевое его свойство заключается в способности оставаться пластичным практически при любой температуре. Изготовители непрестанно совершенствуют базовый состав, чтобы придать этому материалу больше полезных свойств.

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Благодаря пластичности обеспечивается простота нанесения, что также является важным качеством. Автопластилин можно просто нанести на поверхность без предварительной подготовки, такой как использование растворителей и других химикатов. Он нейтрален к металлам, и в то же время проявляет ингибиторные свойства, что означает, что он способен задерживать развитие коррозийных процессов. За счет использования присадок в составе он также выполняет функцию преобразователя ржавчины, помогая сохранить автомобиль в хорошем состоянии.

Из чего делается автопластилин?

Состав автопластилина, который можно найти в специализированных магазинах, может отличаться в деталях, но основа обычно включает следующие компоненты:

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Пластичная база на основе углеводорода. К примеру, загущенное масло, парафин, петролатум и другие вещества, обеспечивающие пластичность и устойчивость.

Наполнитель. Обычно это армирующий гипсовый либо каолиновый порошок, который придает дополнительную прочность.

Присадки различного назначения. Включают антикоррозийные, ингибирующие, преобразующие, пигментные и другие добавки, которые улучшают свойства пластилина.

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Подробный состав успешного товарного образца обычно не афишируется производителями, так как он является коммерческой тайной.

В каких целях используется?

Каждый опытный автолюбитель знает, что область применения автопластилина довольно обширна. Его можно использовать для самых разных задач, таких как:

Герметизация выступающих частей резьбовых соединений. Такие соединения могут быстро закиснуть и создать дополнительные проблемы при ремонте, если их не защитить.

Герметизация сварочных швов. Автопластилин эффективно закрывает сварочные швы, предотвращая попадание влаги и развитие коррозии.

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Заделка щелей. Если кузовные элементы прилегают неплотно, автопластилин поможет заделать образовавшиеся зазоры.

Заполнение трещин. Он может использоваться для заполнения небольших трещин, если они находятся в некритичных местах и не требуют более радикального ремонта.

Защита элементов подвески и крепежных деталей. Элементы подвески, крепежные детали, элементы тормозной системы и рулевого управления подвержены воздействию грязи и влаги, и автопластилин помогает защитить их.

Шумоизоляция автомобиля. Благодаря своим свойствам автопластилин также может применяться для шумоизоляции.

Сохранение маркировки номерных элементов. Он может защитить маркировочные номера от износа и коррозии.

Как видно, нанесение слоев автомобильного пластилина многогранно и во всех случаях дает положительный эффект. Материал сам по себе очень вязкий и способен достаточно долго сохранять пластичные свойства, особенно если его дополнительно покрыть слоем краски либо антигравия.

Плюсы автопластилина

У этого материала есть целый перечень преимуществ:

Консервирующие свойства. Металл, укрытый слоем пластилина, не поражается коррозией в течение многих лет, что значительно продлевает срок службы автомобильных деталей.

Недопущение плавления. В жаркую погоду автопластилин может размягчиться, однако не стоит волноваться о том, что он расплавится и растечется по всей поверхности. Исключение составляют только детали, расположенные вблизи мотора или выхлопной системы, где температуры особенно высоки.

Сохранение пластичности на морозе. При низкой температуре автопластилин твердеет, однако не становится ломким. После нагрева он без труда восстанавливает прежние свойства.

Простота нанесения и удаления. Его легко наносить на детали и точно также легко удалять при необходимости, что делает его удобным для использования.

Экономичность. Материал достаточно недорог и доступен для приобретения, а его расход экономичен, что делает автопластилин хорошим выбором для защиты автомобиля.

Использование автопластилина не требует особых навыков. Основные шаги включают очистку поверхности от грязи и пыли, нанесение нужного количества пластилина и его равномерное распределение по поверхности. Для лучшего эффекта рекомендуется наносить его на сухую поверхность. После нанесения его можно покрыть краской или другим защитным составом, чтобы продлить срок службы покрытия.

Вывод

Автопластилин — это универсальный и многофункциональный материал, который может значительно улучшить состояние вашего автомобиля и продлить срок службы его элементов. Его использование помогает защитить детали от коррозии, герметизировать швы и соединения, а также обеспечить шумоизоляцию. Благодаря простоте нанесения и доступности автопластилин становится незаменимым помощником для каждого автомобилиста.