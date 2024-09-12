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Кого советские солдаты отказывались брать в плен

Вторая мировая война, будучи самым масштабным конфликтом в истории человечества, оставила после себя множество трагических страниц и нерассказанных историй. Одной из таких малоизвестных, но показательных глав стало особое отношение советских солдат к определенным категориям противника, которых зачастую отказывались брать в плен даже при наличии возможности это сделать.
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Знаменитая советская Красная армия прославилась в свое время исключительной гуманностью. Известно, что ее воины часто щадили врагов, оказавшихся безоружными или тех, что сдавались добровольно. Однако были и те, кого советские солдаты отказывались брать в плен. И таких было сразу несколько категорий.

Что это были за вражеские воины?

Отдельным «кастам» немецких солдат не суждено было стать пленными, даже если они оказались в руках красноармейцев. Это было либо потому, что враги сами сдаваться не собирались, либо попросту из принципа.

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Снайперы

Главным образом в плен не брали снайперов. В любом сражении они считались самыми подлыми противниками, ведь стреляли обычно из надежных укрытий, оставаясь незаметными. Есть свидетельства, что немецкие снайперы часто издевались над жертвами, привлекая внимание остальных. Только тогда они начинали стрелять всерьез.

Отличить их от других немецких солдат было нетрудно. Только снайперы обладали винтовками со специальным оптическим прицелом. Также они носили черные нарукавники с характерной эмблемой — орлиная голова и дубовые листья. Если таких стрелков ловили, их участь была не завидна.

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Стоит отметить, что снайперы играли ключевую роль в тактике ведения боя как для немецкой, так и для советской армии. Их задачей было не только ликвидация важных целей, таких как офицеры или пулеметные расчеты противника, но и создание атмосферы постоянного напряжения и страха среди вражеских солдат. Этот психологический эффект часто оказывался не менее важным, чем непосредственные потери от снайперского огня.

Интересно, что это стало основой для весьма изощренного наказания немецких солдат своим же командованием. Перед отступлением провинившихся воинов привязывали к деревьям и оставляли в руках снайперскую винтовку. Как правило, они были обречены.

Огнеметчики

Солдат с огнеметами не щадили, ведь всем было известно — по приказу немецкого командования, они использовали свое оружие для сжигания мирных деревень и прочих подобных карательных операций. Известно, что у этой категории воинов была также особая негласная инструкция — чтобы не оставаться один на один с красноармейцами, следует избавиться от огнемета, а затем застрелиться.

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Огнеметы были одним из самых страшных видов оружия на поле боя. Они не только наносили ужасные ожоги, но и создавали панику среди солдат противника. Использование огнеметов против мирного населения считалось особо жестоким военным преступлением, что объясняет непримиримое отношение к огнеметчикам со стороны советских солдат.

Каратели

Уничтожали без суда вместо плена солдат самых разных категорий и званий, которые регулярно проводили так называемые карательные операции против партизан. Их несложно было определить по наличию нагрудного значка за соответствующий «подвиг».

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Карательные операции против партизан и мирного населения были одной из самых мрачных страниц Второй мировой войны. Они включали в себя массовые расстрелы, сожжение деревень, депортации и другие формы террора. Такие действия не только противоречили международным конвенциям о ведении войны, но и вызывали глубокое возмущение у советских солдат, многие из которых сами были выходцами из деревень и небольших городов, пострадавших от подобных акций.

Служащие SS

Не только советские, но и солдаты союзных армий почти не пленили тех военнослужащих, которые принадлежали к армии SS.

Эта знаменитая армия Гитлера отличалась зверским нравом как в концлагерях, так и на захваченных территориях. Определить их нетрудно — они обычно носили:

  • черную или темную униформу;
  • руны SS на воротничках и шлемах;
  • маленькую татуировку на предплечье, означающую группу крови.

SS (Schutzstaffel) была элитным подразделением нацистской партии, которое играло ключевую роль в реализации политики Третьего рейха. Изначально созданная как личная охрана Гитлера, SS со временем превратилась в мощную организацию, контролировавшую полицию, разведку и систему концентрационных лагерей. Члены SS были известны своей фанатичной преданностью нацистской идеологии и безжалостностью к врагам режима.

Примечательно, что из-за них крайне редко в плен брали танкистов, ведь их форма визуально была очень похожа на ту, что носили "эсэсовцы". В ходе сражения не всегда есть возможность разобраться, что за враг перед тобой.

Летчики

В первую очередь это были пилоты:

  • разведывательных самолетов, помогавших с наведением артиллерии;
  • бомбардировщиков, уничтожавших мирное население с воздуха.

Авиация играла решающую роль в ходе Второй мировой войны, и отношение к пилотам было особенно суровым. Разведывательные самолеты предоставляли ценную информацию, которая могла привести к гибели сотен солдат, а бомбардировщики несли смерть и разрушение мирным городам. Особенно жестоким считалось применение тактики «ковровых бомбардировок», при которой целые районы городов превращались в руины.

Вермахт

С этой «кастой» у солдат красной армии были особые счеты. Например, с дивизией №45, которая штурмовала Брестскую крепость. Или с дивизией №332, чей состав жестоко расправился со знаменитой героиней Советского Союза — Зоей Космодемьянской. Потому никого из Вермахта не пленили просто из принципа.

Вермахт, который являлся основой вооруженных сил нацистской Германии, нес ответственность за множество военных преступлений на Восточном фронте. Долгое время существовал миф о «чистом Вермахте», якобы не причастном к зверствам нацистского режима, но исторические исследования последних десятилетий убедительно опровергли эту версию. Многие подразделения Вермахта активно участвовали в карательных операциях, массовых казнях военнопленных и уничтожении мирного населения.

Другие

На советский плен не приходилось также надеяться военнослужащим венгерской армии или представителям УПА (Украинской повстанческой армии). Их подразделения не отличались дисциплинированностью и при этом обладали крутым нравом. Нередко они проявляли такую степень жестокости, на которую не решались даже солдаты SS.

Венгерские войска, участвовавшие в войне на стороне Германии, печально прославились своими действиями на оккупированных территориях СССР. Особенно жестокими были их карательные операции против партизан и мирного населения в Белоруссии и Украине.

УПА представляла собой сложное явление в истории Второй мировой войны. Борясь за независимость Украины, они вступали в конфликт как с советскими войсками, так и с немецкими оккупантами. Однако методы УПА, включавшие террор против мирного населения, вызывали крайне негативное отношение со стороны Красной армии.

Не менее суровыми красноармейцы были и с настоящими предателями СССР — любыми коллаборационистами, от последователей генерала Власова до казаков, выступавших против большевиков.

Коллаборационизм был особенно болезненной темой для советского руководства и рядовых солдат. Генерал Власов, перешедший на сторону нацистов и создавший Русскую освободительную армию (РОА), стал символом предательства. Казачьи формирования, воевавшие на стороне Германии, также воспринимались как изменники, несмотря на сложную историю взаимоотношений казачества и советской власти.

Важно отметить, что жестокое обращение с пленными было характерно для обеих сторон конфликта. Нарушения Женевской конвенции были распространены как среди немецких, так и среди советских войск. Это во многом объяснялось ожесточенностью борьбы и идеологическим характером противостояния между нацистской Германией и Советским Союзом.

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