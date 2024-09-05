Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам

Шумоизоляция шин: маркетинговый обман или полезная инновация

В мире автомобильных инноваций шумоизоляция шин стала горячей темой, вызывающей как интерес, так и скептицизм среди водителей. Давайте разберемся, действительно ли эта технология способна значительно повысить комфорт вождения или это всего лишь очередной маркетинговый ход производителей, призванный заставить нас раскошелиться на новую резину.
+

Автомобилисты часто сталкиваются с проблемой шумных шин, независимо от того, используют ли они летнюю или зимнюю резину. Это может существенно снижать комфорт поездки и вызывать раздражение у водителя и пассажиров. Существует несколько способов уменьшить этот нежелательный шум, и шумоизоляция шин — один из наиболее эффективных методов. Давайте подробнее рассмотрим, для чего она нужна и насколько эффективна.

Факторы, влияющие на шумность шин

реклама



Уровень шума, производимого автомобильными шинами, зависит от множества факторов:

  1. Наличие шипов: Шипованная резина, как правило, производит больше шума из-за постоянного контакта металлических шипов с дорожным покрытием.
  2. Состав резины: Различные компоненты и их пропорции в составе резины могут влиять на её акустические свойства.
  3. Рисунок протектора: Геометрия и глубина протектора играют ключевую роль в генерации шума при движении.
  4. Технологии производства: Современные методы изготовления шин позволяют существенно снизить их шумность.
  5. Ширина шины: Более широкие шины обычно производят больше шума из-за большей площади контакта с дорогой.
  6. Жесткость боковины: Шины с более жесткой боковиной могут передавать больше вибраций и шума в салон автомобиля.

Интересно отметить, что даже в линейке одного производителя могут быть представлены модели с различным уровнем шумности для одного и того же сезона использования. Уровень шума измеряется в децибелах (дБ) в соответствии с установленными стандартами, и эта информация обязательно указывается на упаковке шин.

Стремление к тишине

Многие автолюбители стремятся максимально снизить уровень шума в салоне своего автомобиля. Это желание вполне объяснимо, так как длительное воздействие шума может привести к усталости, снижению концентрации и даже проблемам со здоровьем. Однако, полностью устранить шум от шин практически невозможно — можно лишь значительно его уменьшить.

реклама



Традиционные методы борьбы с шумом, такие как установка шумоизоляционных материалов в колесные арки, не всегда дают желаемый результат. Особенно это заметно при использовании шипованной зимней резины, которая по своей природе более шумная. Именно поэтому была разработана технология шумоизоляции, которая применяется непосредственно к самим шинам.

Принцип работы шумоизоляции шин

Чтобы понять, действительно ли необходима шумоизоляция шин, важно разобраться в принципе её работы:

  1. Внутреннее пространство шины заполнено воздухом под давлением, что усиливает эффект аудио-резонанса при контакте протектора с дорогой.
  2. Для снижения этого эффекта, полость шины заполняют специальным материалом, чаще всего на основе полиуретана или полиэфира.
  3. Этот материал создает звуковой барьер внутри колеса, который поглощает часть вибраций и снижает общий уровень шума.

реклама



Важно отметить, что данная технология не является новой — она применяется уже много лет и постоянно совершенствуется. Специалисты, проводившие испытания такой шумоизоляции, утверждают, что она не оказывает негативного влияния на эксплуатационные характеристики шин. Скорость, динамика разгона, торможение и другие параметры остаются неизменными. Более того, шумоизолированные шины можно использовать в любых погодных условиях, что делает их универсальным решением для круглогодичного использования.

Эффективность шумоизоляции шин

Тестирования эффективности шумоизоляции проводились на различных типах автомобилей, включая легковые машины и кроссоверы. Результаты показали значительную разницу в уровне шума до и после применения шумоизоляции:

  • Минимальное снижение шума составило несколько десятых децибела.
  • В среднем уровень шума снижался на 2-3 дБ.
  • Максимальное зафиксированное снижение достигало впечатляющих 11 дБ.

Стоит отметить, что снижение уровня шума даже на 3 дБ воспринимается человеческим ухом как уменьшение громкости примерно в два раза, что существенно повышает комфорт поездки.

Стоимость и целесообразность

Цена на шины с шумоизоляцией в среднем на 20% выше, чем на обычные аналоги. Конкретная стоимость может варьироваться в зависимости от производителя и наценки сервиса, предоставляющего услугу установки.

реклама




Шумоизолированные шины особенно популярны среди владельцев автомобилей премиум-класса, которые готовы платить дополнительную сумму за повышенный комфорт. Однако, такое решение может быть целесообразным и для владельцев автомобилей среднего класса, особенно если они часто совершают длительные поездки или чувствительны к шуму.

Процесс шумоизоляции шин

Процесс создания шумоизоляции шин включает несколько этапов:

  1. Подготовка: Шина тщательно очищается от всех загрязнений и обезжиривается для обеспечения лучшей адгезии материала.
  2. Нанесение: Шумоизоляционный материал равномерно распределяется по внутренней поверхности шины. Равномерность крайне важна для сохранения баланса колеса.
  3. Сушка: Клеевой состав, удерживающий изоляционный материал, должен полностью высохнуть.
  4. Монтаж: После высыхания клея шина устанавливается на диск обычным способом.

Важно отметить, что шумоизоляционный слой способен сохранять свои свойства на протяжении всего срока службы шины, что делает эту инвестицию долгосрочной.

Можно ли сделать шумоизоляцию шин самостоятельно?

Несмотря на кажущуюся простоту процесса, самостоятельное выполнение шумоизоляции шин не рекомендуется и практически невозможно по нескольким причинам:

  1. Специфика материала: Производители используют специальные составы на основе полиуретана или полиэфира, которые недоступны в обычных магазинах.
  2. Риск нарушения баланса: Неравномерное нанесение материала может привести к дисбалансу колеса, что опасно для безопасности движения.
  3. Неподходящие альтернативы: Использование обычных строительных материалов, например, поролона, не только не даст нужного эффекта, но и может негативно повлиять на управляемость автомобиля из-за изменения свойств материала при нагреве и под давлением.


Как отличить шины с шумоизоляцией?

Визуально отличить шины с шумоизоляцией можно по наличию широкой полосы белого цвета, напоминающей поролон, на внутренней поверхности шины. При покупке онлайн следует обращать внимание на специальную маркировку в описании товара. Разные производители могут использовать различные обозначения для шумоизолированных шин, поэтому важно внимательно изучать характеристики продукта.


Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

авто шины шумоизоляция
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор комплектов вентиляторов MSI MPG EZ120 ARGB White и MPG EZ120 ARGB
+
Обзор облегчённой игровой мыши MSI Clutch GM51 Lightweight с ковриком MSI Agility GD72 Gleam Edition
3
Обзор механической клавиатуры Ugreen KU103 и беспроводного комплекта Ugreen MK356
+
Обзор ноутбука ASUS Vivobook S15 OLED S5507
14
Обзор и тестирование материнской платы MSI MPG Z790 Edge TI MAX WIFI
11
Обзор и тестирование процессорной СВО MSI MAG CoreLiquid I360
5
Обзор и тестирование игровой механической клавиатуры MSI Vigor GK41 Dusk
3
Обзор робота-пылесоса ILIFE V9 Pro
+
Обзор планшетного компьютера Doogee T30S
1
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 4080 Super Expert
17
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Иран представил модернизированную версию танка M-60А1 под названием Soleiman-402
1
Sony получила эксклюзивные маркетинговые права на GTA 6
+
OpenAI анонсировала GPT Next: ИИ станет в 100 раз мощнее
+
Китайские микросхемы собственного производства отстают от TSMC всего на три года
+
Процесс распаковки GoPro Hero и Hero 13 Black подтвердил характеристики и дизайн новинок
+
Второй трейлер GTA 6 могут задержать из-за сделки Rockstar и Sony
1
Google объявляет о четырех новых функциях для всех устройств Android
+
Раскрыты характеристики и дизайн Xiaomi 15 Ultra
+
После запуска спутника Sentinel-2C Европа сможет следить за всем миром
+
Представлен беспроводной протокол Bluetooth 6.0
2
Первая в мире оперативная память DDR5-9200 стандарта CUDIMM выпущена компанией V-color
+
Рынок криптовалют в шаге от бычьего цикла, но Киты толкают Bitcoin вниз, скупая ВТС по низкой цене
1
На мобильном рынке появился компактный смартфон, размером с кредитку, но с широким функционалом
1
Intel анонсировала процессоры Core Ultra 200V и начнёт продажи 24 сентября
1
Исследование показало высокую точность измерений на часах Samsung Galaxy Watch
+
Видеокарты RTX 5090 и RTX 5080 будут представлены в сентябре 2024 года
6
Некоторые пользователи уже начали получать свои копии игры Warhammer 40,000: Space Marine 2
+
AMD Ryzen 5 7600X3D за $300 в играх обгоняет Intel Core i9-14900K за $530
11
Появились изображения флагманского планшета Samsung Galaxy Tab S10 Ultra
+
RTX 5080 при TDP в 400 Вт будет на 10% быстрее RTX 4090, а RTX 5090 будет потреблять 600 Вт
7

Популярные статьи

О новинках авиапрома-2025: Су-57М с супердвигателем «второго этапа» и тяжёлый БПЛА С-70 «Охотник»
10
Украина представила дрон-ракету с рекордной дальностью 1500 км
51
Краткий обзор игры "FIA European Truck Racing Championship"
+
Почему я не спешу обновлять Windows 11 до последней версии — обзор связанных с апдейтами проблем
24
Есть ли смысл ждать GeForce RTX 5060 ещё год, и почему GeForce GTX 1080 Ti лучше не покупать
15
Что сегодня происходит на рынке игровых приставок, и какие перспективы развития существуют
3
Тестирование "студийного" ноутбука MSI Katana 17 B12VEK-267XRU
14
Выход GeForce RTX 5000 перенесли — выясняем, стоит ли их ждать или покупать видеокарту прямо сейчас
11
Почему PlayStation 5 выгоднее ПК, и какие преимущества ещё есть у игровых приставок
14
Обзор комплектов вентиляторов MSI MPG EZ120 ARGB White и MPG EZ120 ARGB
+

Сейчас обсуждают

REY_B_
19:18
Да как бы всё наоборот. - Подросток может сначала привыкнуть изменять свою внешность... А потом начать изменять власть! Всю эту "заботу" видно хотя бы потому, что форму глаз менять видите ли нельзя, а...
The Verge: YouTube больше не будет рекомендовать подросткам видео с «идеальной» внешностью
seebox
19:17
Автор что за бред ты пишешь? 1080ти за 21 - откуда ты это взял? Я свою amp zotac 1080ti продал за 8500р - сколько стоит 4060? И какая карта лучше будет при использовании генерации кадров из-за большег...
Есть ли смысл ждать GeForce RTX 5060 ещё год, и почему GeForce GTX 1080 Ti лучше не покупать
Nvidia&Intel Hater
19:12
или Иванов Мойша ).вполне реальное сочетание
Китайские банки начали отказываться принимать перевод, если в документах указаны русские имена
VRoman
19:11
24576 ядер 500-600 Вт 10752 ядер 350-400 Вт Что-то цифры не сходятся. Либо 5090 будет сильно урезана по частотам, либо реальное потребление у карт будет иным, либо количество ядер неверное. И вообще м...
NVIDIA закончит разработку GeForce RTX 5090 и RTX 5080 в сентябре
Nvidia&Intel Hater
19:07
Самая лучшая прожарка хохла это Буратино,Солнцепек и аналогичное термобарическое.изумительный свин гриль на выходе.А это просто куйня на постном масле по сравнению с тем
ВСУ используют дроны, распыляющие горящую смесь
unhurtable
19:02
Что тебе раздали хрюкозавр, может в Курск поедешь там спросить, только, думаю что со своим синим паспортом ты будешь не майнером а очередным глубокозалегающим агентом...
Команда Grass вчера анонсировала чекер для airdrop
unhurtable
18:44
Дебилушка, там блиндажи ВСУк и да, горят и лопаются только в путь..
ВСУ используют дроны, распыляющие горящую смесь
unhurtable
18:43
И как, помогло в .Полтаве?
Reuters: Зеленский приедет в Рамштайн и будет требовать ракеты большой дальности
Блейд
18:39
это кайф. а то видосы вечно останавливаются и кружёчик крутится сек 5
VK внедряет видеокодек AV1
Василий Дюльдин
18:33
Так её вроде обещают оставить примерно на том же уровне что и 4060
Российский киберспортсмен Donk установил мировой рекорд по убийствам в CS2
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем