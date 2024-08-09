Правительство РФ выделило 220 миллионов рублей на срочную помощь эвакуированным жителям Курской области, предоставив каждому пострадавшему по 10 тысяч рублей. Эта мера - часть масштабной программы поддержки региона, включающей также выделение 1,8 миллиарда рублей на жилищные сертификаты для переселенцев. Решение принято в ответ на недавнее обострение ситуации в приграничных районах области.

Кабинет министров РФ одобрил выделение 220 миллионов рублей из резервных фондов для оказания экстренной помощи жителям Курской области, покинувшим свои дома из-за чрезвычайной ситуации. Согласно информации, предоставленной правительственной пресс-службой, каждый пострадавший сможет получить единовременную компенсацию в размере 10 тысяч рублей.

Для скорейшей реализации этой меры губернатору Курской области поручено в сжатые сроки подготовить и представить в Минфин список граждан, имеющих право на материальную помощь. Данный реестр должен пройти предварительное согласование с представителями МЧС. Кроме того, региональному правительству предстоит разработать и утвердить механизм распределения средств. Надзор за целевым расходованием выделенных денег возложен на Министерство по чрезвычайным ситуациям.

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"Данное решение – лишь один из элементов комплексной стратегии поддержки региона. Ранее было санкционировано направление 1,8 миллиарда рублей на обеспечение жилищными сертификатами вынужденных переселенцев. В данный момент ведется разработка дополнительных инструментов помощи", – подчеркнули в пресс-центре правительства.

Эти меры приняты в ответ на недавнее обострение обстановки в приграничных территориях Курской области. По данным оборонного ведомства РФ, 6 августа в регионе произошло вооруженное столкновение, повлекшее за собой пострадавших среди гражданского населения. Для стабилизации ситуации в Суджанский район направляются дополнительные военные подразделения и техника.

Глава государства Владимир Путин поручил федеральным и областным органам власти обеспечить всестороннюю поддержку пострадавшим и предпринять все необходимые шаги для нормализации обстановки в регионе.