В Ингушетии 25-летний Сейд-Умар Имагожев, чемпион мира по джиу-джитсу, попал под следствие за пособничество террористам ИГИЛ*, ликвидированных в Карабулаке во время КТО 2-3 марта 2024 года.

В сети появилась информация, что 25-летний Сейд-Умар Имагожев, известный как чемпион мира по джиу-джитсу, оказывал содействие боевикам из Ингушетии во время подготовки к теракту. Спортсмена задержали по подозрению в связи с ИГИЛ*, в данный момент проводятся следственные мероприятия.

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Вина Имагожева еще не доказана, поэтому нельзя с абсолютной уверенностью утверждать, что он причастен к деятельности боевиков. Террористов ИГИЛ* ликвидировали в городе Карабулак в рамках установленного режима контртеррористической операции в марте 2024 года. Во время задержания преступники оказывали сопротивление, они стреляли по сотрудникам правоохранительных органов.

Есть сведения, указывающие на то, что спортсмен чистил оружие, покупал боевые рожки и оказывал другую помощь террористам, находящимся в розыске и планирующим захват заложников и физическую расправу над ними. Информация проверяется, больше подробностей к этому часу нет.

*террористическая организация, запрещена в РФ.