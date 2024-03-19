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Почему в СССР цену печатали и выбивали прямо на товарах

У многих могли остаться советские вещи, на которых была указана цена. Книжки, посуда, механические инструменты и прочие бытовые предметы продавались по фиксированной цене. Давайте разберемся для чего это делалось.
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В наше время ценники на различные товары в магазинах могут меняться буквально ежедневно. Также бывает, что цены на одни и те же товары в различных торговых точках или сетях могут отличаться друг от друга.

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Если у вас дома есть еще какие-то вещи, которые были выпущены в Советском Союзе, то на большинстве из них можно найти выбитую или пропечатанную на предмете цену. Безусловно, что в СССР недостатков было достаточно много, но не зря большинство из тех, кто застал те советские времена, вспоминают их с доброй ностальгией. К подобным воспоминаниям относится и стабильность. Цены на большинство товаров вообще годами не менялись. Именно по этой причине производители различных товаров указывали финальную стоимость при продаже на самом товаре или на его этикетке. В СССР можно было не переживать — ни один руководитель торговой сети или магазина и не подумал бы завысить цену относительно указанной на товаре.

В той стране политика формирования цен на товары была вообще другой. Товары народного потребления и иные категории товаров продавались только по уже установленным ценам. Конечная цена далеко не всегда была определена затратами, которые производитель нес на изготовление своей продукции, поскольку производство большинства товарных категорий напрямую дотировалось со стороны государства.

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В качестве примера рассмотрим категорию детской одежды, которая в Союзе стоила недорого. Да, выбора фасонов и моделей, как сейчас, практически не было, импортную одежду «достать» было практически невозможно, но предлагаемая в ассортименте советских торговых сетей одежда была добротно изготовленной и из натуральных качественных материалов. Изготовление детской одежды серьезно дотировалось со стороны государства, поэтому приобретение пальто, формы для школы или качественной кожаной обуви для детей не сильно било по кошельку среднестатистического советского человека. Детей, конечно, не так баловали, да и одежды в плане выбора было немного — покупали для детей обычно только реально нужные вещи, которые были постоянно представлены в магазинах.

Буквально копейки стоили и товары, относящиеся к социально необходимым и значимым: хлеб, сахар, соль, различные крупы, молочные продукты. Зачастую цены на них были даже ниже, чем себестоимость — этого позволяли также достичь государственные дотации.

Наценка на отдельные категории товаров была значительной, это позволяло стране максимально компенсировать дотационные траты на изготовление товаров первой необходимости. К таким товарам относились предметы роскоши. К примеру, очень дорого стоили в Советском Союзе автомобили. Но спрос был значительным, даже несмотря на очень высокие цены. Автосалонов фактически не было, купить автомобиль в свободной продаже было просто невозможно. Был такой парадокс даже — бывшие в употреблении машины зачастую стоили дороже, чем новые, поскольку стоять в очереди перед их покупкой не надо было.

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Интересный факт — цена на разные товары ставилась одинаковая, но были отличия — в зависимости от т.н. «ценового пояса». В СССР их было 3. В 1 поясе ценники были самыми низкими, к нему относились Москва и Ленинград, столицы входящих в СССР республик, вся Прибалтика и закрытые военные и научные городки, к примеру, пресловутый Арзамас-16. Третий ценовой пояс был представлен Колымой, Новой Землей, Крайним Севером — тут цены по географически обусловленным причинам были выше. Второй ценовой пояс — вся остальная страна. Впрочем, большой разницы в ценах не было, поэтому не было никакой несправедливости и подобных проблем.

Стабильные цены формировали у граждан СССР определенные поведенческие привычки — в Советском Союзе отсутствовало понятие кредитования физических лиц, деньги хранили дома или в Сберкассе. Сейчас многие вспоминают об этом с доброй и теплой ностальгией.

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