До этого глава Госполиции Латвии пообещал выставить в день голосования полицейские кордоны по периметру российского посольства и проверить всех пришедших на предмет законности нахождения в стране.

Латвия демонстрирует игнорирование запроса РФ о неприкосновенности граждан России, находящихся в республике, во время проведения выборов президента страны. По последним данным, голосование за границей будет проведено в более чем 140 странах.

Ранее руководитель Госполиции Латвии рассказал, что планирует выставить в дни голосования полицейские кордоны по периметру российского посольства и проверить каждого пришедшего гражданина России на законность нахождения в Латвийской Республике.

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В Telegram-канале российского посольства говорится о том, что намерение Латвии считается беспрецедентным в мировой практике. Это является посягательством на права и попыткой оказать влияние на внутренние дела государства. Эксперты не сомневаются, что этот связано с отношением Латвии к спецоперации, которая стартовала зимой 2022 года. Ведь ранее Министр юстиции Инесе Либиня-Эгнере сравнила участие в выборах президента России с поддержкой вооруженного конфликта.

Российские политики в свою очередь отметили, что намерены сделать все возможное, чтобы граждане России, находящиеся на территории Латвии, смогли беспрепятственно отдать свой голос на выборах президента РФ. Они напоминают, что россияне имеют полное право прийти на выборы.