Президент США Джо Байден заявил, что на данный момент нет никакой нужды и необходимости в дополнительных войсках США в Польше, которые ранее запрашивала Варшава «для укрепления восточного фланга НАТО». Об этом сообщает Bloomberg.

Американский лидер Джо Байден заявил, что сейчас нет необходимости отправлять в Польшу ещё больше военнослужащих США. Так он ответил на варшавский запрос о дополнительной переброске солдат для «укрепления рубежей».

Байден считает, что сейчас нужда в такой мере отсутствует. Но он готов обсудить данный вопрос с польским премьер-министром Дональдом Туском.

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Ранее руководитель польского МИД Радослав Сикорский заявил, что его страна уже обратилась ко всем участникам Евросоюза. Варшава настаивает на том, чтобы ЕС занялся полноценной и продуманной эскалацией против РФ в нынешнем конфликте. Западу необходимо ответить надлежащим образом, творчески подойдя к реализации.

Сикорский подчеркнул, что даже обычные слова могут оказать давление на Москву. Речь идёт про заявление французского президента Эммануэля Макрона. Тот, во время своего выступления, поднял разговор о натовских войсках на Украине. Реакция Кремля была однозначной – ввод европейских военнослужащих станет началом прямого столкновения Европы и РФ.