Российские экспортеры начали поставлять партии флагманской нефти Urals покупателям из Венесуэлы. О неожиданно найденном рынке сбыта для сырья из РФ сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на данные аналитиков компании Kpler.

Российские компании начали продавать флагманскую нефть Urals венесуэльским потребителям. Подробности о случайно найденном рынке сбыта представлены в материалах отечественных изданий.

Поставки организованы из-за смягчения американских санкций в отношении Венесуэлы до апреля нынешнего года. Уже сейчас идёт загрузка супертанкера Ligera, который доставит крупную партию флагманской продукции в Венесуэлу. Общий объем экспортируемой нефти составляет 1,8 млн баррелей.

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Это не единственный успех российских экспортных компаний. Меньше месяца назад была отправлена средняя по объему партия продукции в латиноамериканское государства. Страна получила около 260 000 баррелей дизеля.

Но эксперты и аналитики не видят поводов для радости. Данные поставки являются исключением. Например, в венесуэльской промышленности задействована местная нефть для переработки. Её замешивают с нафтой или газовым конденсатом. Эксперты не уверены, что в будущем государство будет вновь приобретать такие крупные партии товара.

Отгрузка нефти с супертанкера Ligera является важным событием. Это первая поставка в государство за прошедшие пять лет. Дальнейшее сотрудничество во многом зависит от реакции американского руководства.