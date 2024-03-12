Не раз при обсуждении причин успеха китайской полупроводниковой промышленности в условиях усиливающихся санкций США и их союзников звучало мнение, что китайские производители чипов могут получать необходимое оборудование на вторичном рынке. Южнокорейские производители Samsung и SK hynix приостановили его продажу, опасаясь возникновения у властей США желания применить к ним санкции из-за попадания этого оборудования «не в те руки».

США давно планировали отрезать Китай от рынка полупроводников. При обсуждении данной темы, эксперты подчеркивали, что Пекин получает все необходимое со «вторички», но теперь и эта возможность была закрыта.

Производители из Южной Кореи Samsung и SK hynix приостановили продажу полупроводников на вторичном рынке. Корпорации опасаются, что попадут под санкции США из-за сотрудничества с Китаем.

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Теперь компании просто накапливают б/у оборудование на собственных складах, хотя ранее его отправляли трейдерам для реализации на вторичных рынках.

Проблема заключает не только в том, что китайские компании выкупают бывшие в употреблении чипы. Их часть переправляется в Россию, а США могут расценить это в качестве поддержки недружественных стран.

Корпорации довольно часто обновляли своё технологическое оборудование. Чтобы компенсировать затраты на апгрейд, компании продавали освободившиеся средства изготовления чипов крупными партиями. Китайские корпорации охотно приобретали их, модернизировали, а после ставили на собственные производства. Даже откровенно устаревшее южнокорейское оборудование могло использоваться для изготовления чипов по некоторым современным технологиям.