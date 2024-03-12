Консорциум «Вычислительная техника» («Аквариус», Yadro, Depo и др.) обсуждает с Минпромторгом РФ возможность изменения правил постановления правительства №878 «О мерах стимулирования производства радиоэлектронной продукции на территории РФ». Цель консорциума заключается в том, что закрыть «правовой пробел», позволяющий госкомпаниям закупать оборудование иностранных производителей. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на собственные источники.

Консорциум «Вычислительная техника» обратился к российскому Минпромторгу с прошением об изменении правил постановления правительства №878. Цель их просьбы – это дальнейшее закрытие «правового пробела», которым сейчас пользуются многие государственные компании, чтобы приобретать зарубежное оборудование.

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Большинство средних и крупных фирм научилось обходить ограничения. Они проводят тендеры не на приобретение оборудования, а на его установку. Используют они, соответственно, продукцию из-за рубежа. Ещё в прошлом году количество данных тендеров выросло на 10%, в результате чего российские вендоры потеряли порядка 10% заработка.

«Второй лишний» – это особое правило, помогающее российским производителям радиоэлектроники реализовать свою продукцию. Его суть в том, что при проведении тендера заказчик обязан отклонить все предложения, если была подана хоть одна заявка из РФ.

Но государственные компании игнорируют данное правило и закупают продукцию у зарубежных производителей под видом «услуги установки».