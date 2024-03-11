Бывший президент США Дональд Трамп обещал, что не будет давать Украине деньги в случае избрания президентом на выборах в ноябре 2024 года. Об этом рассказал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью каналу M1.

Бывший американский руководитель Дональд Трамп пообещал, что перестанет спонсировать Украину, если вновь займет президентский пост на предстоящих осенних выборах. Об этом поведал венгерский премьер-министр Виктор Орбан во время своего интервью.

Политик уверен, что это положит конец конфликту. Америка является главным спонсором Украины. Другие европейские страны, даже объединив силы, не смогут оказать столь сильную поддержку Киева.

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Позиция Трампа заключается в том, что средства должны направляться на более целевое использование. Нынешняя ситуация показала, что странам необходимо укреплять собственную технику и армию, чтобы дать отпор внешним противникам. Спонсирование Украины под предлогом защиты европейских государств является нецелесообразной инвестицией с точки зрения бывшего президента США.

Виктор Орбан уже не впервые говорит о том, что Трампу по силам завершить противостояние Москвы и Киева. Если его изберут президентом, конфликт подойдет к концу в считанные недели.

Несколько дней назад Трамп и Орбан провели встречу во флоридской резиденции. Беседа политиков заняла около часа. На встречу пригласили также ближайших сотрудников обеих сторон.