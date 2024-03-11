реклама
Пакистан презентовал прототип своего нового танка собственной разработки – модель Haider. Выпуск техники наладили в рамках заключенного сотрудничества между Исламабадом и Пекином.
Новинку строили на основе китайской модели VT-4. Машина вмещает в себя трех человек, оснащена гладкоствольной 125-милиметровой пушкой, рассчитанной на использование разнообразных снарядов и даже ракет. В качестве дополнительных орудий выступают пулеметы.
реклама
Техника спокойно выдержит несколько залпов противника благодаря тому, что инженеры использовали композитную броню и динамическую защиту. «Под капотом» стоит дизельный мотор с мощностью в 1 200 л.с. Танк может набрать скорость порядка 70 км/ч.
Дополнительно в боевую машину установили систему управления огнем. Точность и универсальность применения обеспечивает встроенный тепловизор и дальномер. В целом новинка может посоревноваться со многими современными зарубежными конкурентами.