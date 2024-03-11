Отмечается, что новый танк построен на основе китайского VT-4 — экспортной версии танка Type 99G. Машина с экипажем их трех человек получила гладкоствольную пушку калибра 125 миллиметров, которая может использовать бронебойные, кумулятивные и осколочные снаряды, а также противотанковые ракеты. Кроме того, в арсенал Haider входит два пулемета.

Пакистан презентовал прототип своего нового танка собственной разработки – модель Haider. Выпуск техники наладили в рамках заключенного сотрудничества между Исламабадом и Пекином.

Новинку строили на основе китайской модели VT-4. Машина вмещает в себя трех человек, оснащена гладкоствольной 125-милиметровой пушкой, рассчитанной на использование разнообразных снарядов и даже ракет. В качестве дополнительных орудий выступают пулеметы.

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Техника спокойно выдержит несколько залпов противника благодаря тому, что инженеры использовали композитную броню и динамическую защиту. «Под капотом» стоит дизельный мотор с мощностью в 1 200 л.с. Танк может набрать скорость порядка 70 км/ч.

Дополнительно в боевую машину установили систему управления огнем. Точность и универсальность применения обеспечивает встроенный тепловизор и дальномер. В целом новинка может посоревноваться со многими современными зарубежными конкурентами.