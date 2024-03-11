Специальный представитель КНР по делам Евразии Ли Хуэй на встрече с статс-секретарем МИД Германии Томасом Баггером заявил, что Китай готов сотрудничать с Германией для скорейшего завершения конфликта на Украине.

Во время беседы специального китайского представителя Ли Хуэйя и немецкого статс-секретаря МИД Томаса Баггера прозвучали слова о том, что Пекин рассматривает возможность сотрудничества с Германией, если это приведет к скорейшему завершению украинского конфликта.

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Дипломаты, в ходе разговора, подняли ряд важных вопросов: взаимоотношения между странами, противостояние Москвы и Киева, а также возможности для скорейшего достижения мира.

Китай согласен заключить долговременное сотрудничество с Берлином, чтобы объединить силы для организации мирных конференций с предоставлением надлежащих прав всем участникам встреч. Только так, по мнению Пекина, можно прекратить боевые столкновения в кратчайшие сроки.

Баггер подчеркнул, что государства смогли найти точку соприкосновения в вопросе достижения мира на Украине. Представитель Германии уверяет, что его страна уже давно готова приступить к плодотворному сотрудничеству с Китаем.