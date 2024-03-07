В Steam вышла необычная новинка — бесконечная визуальная новелла DREAMIO: AI-Powered Adventures. Весь контент в игре полностью генерируется искусственным интеллектом: текст создает ChatGPT, а изображения — Stable Diffusion.

Онлайн-сервис Steam пополнился необычной игрой в виде бесконечной визуальной новеллы DREAMIO: AI-Powered Adventures стоимостью 385 рублей. Весь контент полностью генерируется с помощью искусственного интеллекта, но пока нет русской локализации.

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Геймеры активно обсуждают проект, концепт игры оценивается как положительный. Текст тайтла создается через ChatGPT, изображения поставляет Stable Diffusion. Игра с момента запуска превращается в бесконечное приключение, история и визуализация развиваются динамично, за этот вопрос отвечает нейросеть.

Получается, геймер не взаимодействует с миром напрямую, большое влияние оказывает рассказчик, голос которого озвучивает искусственный интеллект. Силами нейросети создаются ситуации, у игроков спрашивают, что будет дальше. Можно играть сколько угодно: рассказчик при загрузке будет спрашивать, стоит ли загрузить последнюю версию или надо начать новое приключение.