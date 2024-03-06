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jackhalloween9
Палата представителей США разработала законопроект о запрете TikTok
Палата представителей США разработала законопроект о запрете китайской социальной сети TikTok. Об этом сообщает The Hill.

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В США вновь подняли тему запрета китайской соцсети TikTok, но в этот раз дело зашло куда дальше. Уже разработан соответствующий законопроект об ограничении использования платформы в Америке.

В документе, прилагаемом к законопроекту, указывается, что TikTok является социальной сетью, которую контролируют «иностранные противники». Его рассматривают как угрозу для целого государства.

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Если законопроект одобрят, корпорация ByteDance, являющаяся владельцем социальной сети, будет обязана продать её, либо же TikTok запретят в Америке.

Нововведение в законодательстве коснется не только этой социальной сети. Правительство государства сможет запретить любые платформы, если они будут представлять угрозу национальной безопасности. Социальные сети или площадки, контролируемые РФ, КНР, Северной Кореей и Ираном, считаются потенциальном опасными.

Алекс Хаурек, являющийся представителем корпорации, считает, что это фактический запрет на использование приложения, пусть его и пытаются позиционировать иначе.

Согласно содержанию закона, пользователям из Америки будет запрещено скачивать данное мобильное приложение в пределах государства, а цифровые магазины обязуют закрыть доступ к нему под угрозой серьезных штрафов.

#новости
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