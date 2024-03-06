Популярный чат-бот получил новую полезную функцию — он научился работать в режиме голосового помощника, и теперь умеет не только слушать запросы, но и отвечать на них одним из пяти синтезированных голосов. Новая возможность уже доступна как в мобильных клиентах, так и в веб-версии сервиса.

ChatGPT получил очередное обновление – теперь он может функционировать как голосовой помощник. Чат-бот будет прослушивать запросы, а после отвечать на них голосом. Появившуюся возможность могут опробовать и пользователи мобильного сервиса, и веб-приложения.

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Нововведение назвали Read Aloud или же «Читать вслух». Чат бот выводит не только текстовый ответ, но и проговаривает его. Разработчики утверждают, что это поможет в ситуациях, когда пользователи не имеют возможности постоянно смотреть на экран – к примеру, если смартфон используется во время ходьбы.

На разнообразие жаловаться не приходится. Разработчики добавили пять синтезированных голосов на 37 языках мира. Чат-бот автоматически подстраивается под речь пользователя, анализируя текст, введенный ранее. Функция проговаривания ответов может быть как пассивной, когда требуется вручную использовать её после запроса, так и активной, если выбрать автоматический режим.