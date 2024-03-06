Компания «Яндекс» выпустила крупное обновление для голосового помощника «Алиса» в составе умных колонок. Нововведений в нём немало — от расширенной поддержки аудиокниг и появления функции «кроссфейд» до умения выполнять различные сценарии умного дома без голосовой команды.

Компания «Яндекс» выпустила крупное обновление для «Алисы» – голосового помощника на колонках. Разработчики добавили много новых фишек, включая расширенную поддержку аудиокниг, выполнение разных сценариев умного дома без команды пользователя и т.д.

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Первая нововведение – это отслеживание статуса заказа из магазинов «ВкусВилл». Также «Алиса» запоминает место в аудиокниге, на котором остановился пользователь, и автоматически начинает воспроизведение с него при следующем прослушивании. Но это касается только произведений из сервиса Bookmate. Дополнительно голосовой помощник научился плавно заканчивать трек, переключая на другую композицию.

Ещё одно обновление – это выполнение автоматизированных сценариев: «Алиса» погасит свет в доме, если в течение получаса не будет слышать пользователя. Среди других фишек можно отметить появление комплиментов и мудрости дня в «Утреннем шоу», а также новые световые реакции для голосового помощника.