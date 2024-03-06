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jackhalloween9
Microsoft прекратит разработку эмулятора Android для Windows 11
Подсистема Windows для Android, позволяющая запускать приложения для смартфона на ПК, неожиданно пропала из Microsoft Store. Компания подтвердила прекращение разработки некогда амбициозного проекта и рассказала, что это будет означать для пользователей.

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Компания Microsoft подтвердила, что перестает разрабатывать подсистему Windows для Android, позволяющую запускать приложения для смартфона на ПК. Почему прикрыли один из амбициозных проектов и как это скажется на пользователях?

Ровно через год встроенная в ОС эмуляция Android-софта перестанет действовать. После останется активным только одно приложение – Phone Link, с помощью которого можно установить связь между девайсом и ПК. Чтобы запустить APK-файлы на ПК, потребуется установка стороннего эмулятора.

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На сайте Microsoft опубликовали объявление, в котором рассказали, что компания перестает поддерживать подсистему Windows для андроида. Итогом стало то, что все приложения и сервисы, зависящие от WSA, перестанут поддерживаться ровно через год – с 5-го марта. До тех пор клиенты смогут воспользоваться технической поддержкой.

Почему в компании приняли столь странное решение – неизвестно. С точки зрения экспертов, проект «провалился» из-за отсутствия сотрудничества платформы с Google Play. В качестве магазина приложений использовался только Amazon Appstore.

#новости
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