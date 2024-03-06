Подсистема Windows для Android, позволяющая запускать приложения для смартфона на ПК, неожиданно пропала из Microsoft Store. Компания подтвердила прекращение разработки некогда амбициозного проекта и рассказала, что это будет означать для пользователей.

Компания Microsoft подтвердила, что перестает разрабатывать подсистему Windows для Android, позволяющую запускать приложения для смартфона на ПК. Почему прикрыли один из амбициозных проектов и как это скажется на пользователях?

Ровно через год встроенная в ОС эмуляция Android-софта перестанет действовать. После останется активным только одно приложение – Phone Link, с помощью которого можно установить связь между девайсом и ПК. Чтобы запустить APK-файлы на ПК, потребуется установка стороннего эмулятора.

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На сайте Microsoft опубликовали объявление, в котором рассказали, что компания перестает поддерживать подсистему Windows для андроида. Итогом стало то, что все приложения и сервисы, зависящие от WSA, перестанут поддерживаться ровно через год – с 5-го марта. До тех пор клиенты смогут воспользоваться технической поддержкой.

Почему в компании приняли столь странное решение – неизвестно. С точки зрения экспертов, проект «провалился» из-за отсутствия сотрудничества платформы с Google Play. В качестве магазина приложений использовался только Amazon Appstore.