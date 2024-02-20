Портал GamesIndustry.biz опубликовал материал об отношении инвесторов к нынешней ситуации в игровой индустрии.

Инвесторы прокомментировали состояние, в котором оказалась игровая индустрия. Они рассказали порталу GamesIndustry.biz, что, возможно, наступил один из самых сложных периодов за всю историю.

Они посоветовали разработчикам подсчитать возможную прибыль перед началом работы максимально точно, насколько это возможно. Важно минимизировать риски, чтобы доход был выше расходов, даже если все не пойдет по плану. Проблемы в индустрии, на взгляд инвесторов, стали появляться после пандемии коронавируса.

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В индустрии стали больше тратить на новые студии, трудоустройство новых сотрудников и разработку игр, однако повышенные расходы не оправдали себя. К концу прошлого года в мировой экономике появился серьезный кризис. Инвесторы стали более внимательными при распределении вложения средств.

Они объяснили, почему назвали состояние игровой индустрии крайне тяжелым. Все видят массовые сокращения, отмены проектов. Вдобавок к этому была названа инфляция. Сейчас большинство инвесторов заняли наблюдательную позицию, это помогает им сохранять осторожность. Перед тем как выделить средства на проект, они стали задавать много дополнительных вопросов, хотя раньше в практике такого не было.