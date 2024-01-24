Издание il Messaggero отмечает, что так называемый налог на Красное море затронет такие категории продукции, как электроника, предметы интерьера и моды, автозапчасти и поставки газа из стран Ближнего Востока. Так, перевозка одного морского контейнера из Шанхая в Геную уже подорожала более чем в 3,5 раза, до 6300 долларов.

Европейцы могут столкнуться с повышением цен на продукцию из-за кризиса в Красном море. Об этом стало известно из материалов одного итальянского журнала, где ссылаются на информацию о цене морских перевозок.

Журналисты подчеркивают, что налог на Красное море повлияет на несколько товарных категорий, в том числе электронику, предметы интерьера и моды, комплектующие к автомобилям и т.д. К примеру, чтобы доставить один контейнер из Шанхая в Геную, требуется заплатить около $6 300, что в три с половиной раза превышает предыдущие показатели.

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В ISPI уже подтвердили проблемы с транзитом СПГ из Катара. Эксперты итальянской организации поведали, что один из кораблей значительно задержался. За прошедшее время порядка полутысячи кораблей вынуждено изменили курс, из-за чего время доставки увеличилось на 2-2,5 недели. Ближневосточная ситуация может повлиять на индекс потребительских цен в Европе в этом году. Эксперты прогнозируют, что он вырастет на 1,8 процентного пункта выше ожидаемого.

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Журналисты рассказали, что повышение стоимости уже ощутили некоторые организации. К ним относятся британские ретейлеры, крупнейшие производители автомобилей и одежды. С точки зрения аналитиков, сложившая ситуация может подстегнуть торговые компании к спекуляции. Атака хуситов, по заверению итальянских производителей сельскохозяйственной продукции, может поставить под угрозу поставки овощей и фруктов на огромную сумму.