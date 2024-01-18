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jackhalloween9
Компания Blackview анонсировала защищённый смартфон BL8000 с двумя дисплеями
Отличительной чертой Blackview BL8000 стало наличие сразу двух дисплеев. Основной — это 6,78-дюймовая панель с разрешением 2460x1080 пикселей и частотой обновления 120 Гц с прочным защитным стеклом Corning Gorilla Glass Victus. На задней крышке расположен вспомогательный круглый экран диаметром 1,3 дюйма (240x240 точек, 60 Гц). Он отображает время, виджеты и данные о пропущенных звонках, а также может работать в роли видоискателя для камеры.

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Компания Blackview презентовала защищенный смартфон серии BL8000. Новинка имеет корпус повышенной прочности и два экрана. Также производитель увеличил объем памяти, расширил функционал съемки фото и добавил скоростную зарядку. Вскоре девайс запустят в продажу по акции. В подарок к смартфону покупатель получит TWS-наушники.

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Два экрана – главная особенность новинки. Первый, имеющий диагональ 6,78 дюймов, оснащен специальным защитным стеклом. Второй же расположен сзади, обладая весьма скромными размерами – всего 1,32 дюйма.

У устройства большой объем памяти. Производитель добавил 12 Гб оперативки и 12 Гб виртуальной. Также имеется флэш-память в объеме 512 Гб. Благодаря быстрой зарядке устройство полностью заряжается менее, чем за час.

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Те, кто пожелает приобрести смартфон до 19 января, смогут сделать это по цене в 27 400 рублей. Приятным бонусом идут неплохие беспроводные наушники. По завершении акции аксессуар будет идти от смартфона отдельно.

#новости
Источник: tehno-rating.ru
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