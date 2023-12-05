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Российской системе противовоздушной обороны удалось ликвидировать свыше 40 украинских беспилотных летательных аппаратов, пытавшихся совершить атаку на инфраструктуру Крымского полуострова. Об этом стало известно из официально сообщения МО РФ.
Нынешней ночью украинские силы предприняли очередную попытку нанесения ущерба Крыму. Сперва в военном ведомстве рассказали о том, что было уничтожено два десятка дронов ВСУ, а ещё 13 было перехвачено. После этого, ближе к 6:00 по московскому времени, бойцы перехватили ещё 6 БПЛА, находившихся над морем.
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Уже через два часа после этого было восстановлено движение по мосту. Его остановили в срочном порядке во избежание несчастных случаев и прецедентов.
Украинские силы не прекращают своих попыток нападения на территорию Российской Федерации. Ежедневно ВСУ посылают десятки дронов по различным направлениям. Но благодаря оперативной работе разведки и мощным системам ПВО удается своевременно сбить дроны противника.