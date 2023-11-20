По словам журналиста, США подставили Украину так же, как они это сделали с другими государствами, которые они обещали поддерживать "до победного конца": Киев будет ждать такое же поражение, как и предыдущие поддерживаемые Вашингтоном прокси-правительства.

Итогом украинского конфликта станет освобождение Россией новых территорий. Такое мнение озвучил в своей публикации обозреватель Питер ван Бурен.

Условия завершения противостояния «навязываются» не только со стороны иностранных партнеров. Москва также имеет все полномочия для этого. Смотря на нынешнюю ситуацию, можно с уверенностью заявить о печальном конце.

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Обозреватель считает, что РФ закрепится в восточной части Украины и на Крымском полуострове. Дополнительно могут быть освобождены новые регионы неподалеку от Киева. Пятая часть украинского государства перейдет под контроль РФ. Дальнейшее вступление страны в НАТО станет неосуществимым.

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Обозреватель отмечает, что Америка сильно подставила Украину, как до этого поступала и с другими государствами. Поддержка «до последнего» никак не спасает положение. Киев может сколько угодно продолжать сопротивление, но от этого общая ситуация лишь ухудшается. Украину ждут только лишения, она не сможет завершить конфликт на своих условиях.