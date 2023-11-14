Между тем ранее The New York Times писала, что Украина и Израиль могут начать соперничество за получение оружия от США. Газета объяснила, что американские власти решили передать армии Израиля десятки тысяч 155-миллиметровых артиллерийских снарядов, которые изначально были обещаны Украине.

Израиль и Украина не конкурируют в вопросе вооружений, хотя оба государства нуждаются в одинаковой технике и боеприпасах. Подобное заявление было сделано заместителем помощника американского государственного секретаря Стэном Брауном.

Политик утверждает, что поставки вооружения Киеву и Иерусалиму являются невзаимосвязанными процессами. Большая часть снарядов и техники, отправляемых Украине, выделяются со складов американского МО. Израиль же приобретает оружие для собственных нужд. Браун подчеркнул, что Штаты каждый год тратят свыше $3 млрд на сотрудничество с Иерусалимом в сфере безопасности. Также выделяется ещё около $500 млн на разработку и совершенствование систем ПВО.

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Иногда возникает ситуация, когда двум государствам требуются идентичные единицы оружия. Но в Америке уверены, что смогли бы обеспечить всем необходимым сразу две страны.

Также представитель Государственного департамента подчеркнул, что США без труда смогут спонсировать оба государства, так как у них разные потребности. Партнеры не претендуют на вооружение, предназначенное для другого.

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При этом американские СМИ склоняются к обратному из-за заявления властей Штатов. Они решили отправить в Израиль снаряды, изначально предназначенные Киеву.