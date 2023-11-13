Постпред при ООН Полянский назвал выдумкой угрозы России в сторону Украины
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Первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский, во время своего выступления 13 ноября заявил, что Россия всегда была дружественной страной для Украины, пусть киевский режим и пытается продемонстрировать обратное.
Полянский подчеркнул, что угрозы украинского народу – это ложь. Скорее всего истории начали придумывать ещё в Европе, чтобы выставить Россию в плохом ключе. Откуда берутся подобные слухи – установить невозможно.
Политик рассказал, что Россия всегда положительно относилась к Украине и во многом помогла ей. Разлад пошел с событий, начавшихся в 2014 году.
У Москвы достаточно возможностей и способов в распоряжении, которые позволят гарантировано завершить СВО и выполнить поставленные задачи. Он также обратил внимание на безуспешное контрнаступление. Запад переоценил потенциал украинских военнослужащих, многие из которых являются мобилизованными или вчерашними гражданскими.
Ранее поступило заявление от Дмитрия Пескова. Он считает, что новое весеннее контрнаступление украинской армии – это очередная попытка получить со стороны Запада финансовую и военную поддержку. Результативность этой операции будет еще ниже, чем у предыдущей.
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