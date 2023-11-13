Первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский, во время своего выступления 13 ноября заявил, что Россия всегда была дружественной страной для Украины, пусть киевский режим и пытается продемонстрировать обратное.

Полянский подчеркнул, что угрозы украинского народу – это ложь. Скорее всего истории начали придумывать ещё в Европе, чтобы выставить Россию в плохом ключе. Откуда берутся подобные слухи – установить невозможно.

Политик рассказал, что Россия всегда положительно относилась к Украине и во многом помогла ей. Разлад пошел с событий, начавшихся в 2014 году.

У Москвы достаточно возможностей и способов в распоряжении, которые позволят гарантировано завершить СВО и выполнить поставленные задачи. Он также обратил внимание на безуспешное контрнаступление. Запад переоценил потенциал украинских военнослужащих, многие из которых являются мобилизованными или вчерашними гражданскими.

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Ранее поступило заявление от Дмитрия Пескова. Он считает, что новое весеннее контрнаступление украинской армии – это очередная попытка получить со стороны Запада финансовую и военную поддержку. Результативность этой операции будет еще ниже, чем у предыдущей.