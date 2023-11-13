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Постпред при ООН Полянский: США противятся осуждению Израиля и военной операции

«Они даже не осмеливаются называть вещи своими именами, когда речь заходит о действиях Израиля», — приводит его слова «РИА Новости».
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Первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что обострение противостояния между Палестиной и Израилем продемонстрировало «двуличие» европейских государств.

Запад буквально закрывает глаза на действия ЦАХАЛ. Израильская армия целенаправленно наносит удары по мирным жителям, атакует убежища и кареты скорой помощи. И что они слышат в ответ? Даже не угрозы, а просьбы вести себя «более сдержано». Политика израильского руководства не подвергается критике.

Европа настолько безразлично относится к жизням граждан Палестины, что даже не называет происходящее своими именами. Нынешние действия ЦАХАЛ можно характеризовать лишь одним словом – геноцид.

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В конце октября СБ ООН не стал принимать российский проект, подразумевающий прекращение огня в области конфликта. Для утверждения данного решения требовалось набрать 9 голосов. Два государства, Америка и Британия, выступили против, оставшиеся отказались поддерживать любую из сторон.

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