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Сейчас Америка находится в прямой зависимости от ядерного топлива, поставляемого Россией, но именно это и ставит под угрозу национальную безопасность. Такой позиции придерживается помощник министра по ядерной энергетике государства Кэтрин Хафф, беседуя с журналистами издания FT.
Должностное лицо отметила, что Вашингтону приходится вынужденно приобретать у России ядерное топливо в размере четверти от общего объема экспорта. Хафф также считает, что нельзя долго и безопасно использовать данный ресурс. Топливо разрушительным образом влияет на климат в государстве.
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Ранее другое американское издание опубликовало материал, в котором рассказывает о прямой зависимости Америки от российского ядерного топлива. Вашингтон ежегодно выплачивает Москве порядка $1 млрд, получая взамен обогащенный уран. Американское руководство озадачено данной проблемой, но все попытки найти другого поставщика не увенчались успехом. В Штатах считают, что в будущем Москва будет полностью контролировать данный рыночный сегмент.