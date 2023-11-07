Ранее американская газета The New York Times писала, что атомная энергетика США остается зависимой от российского ядерного топлива и продолжает платить Москве около миллиарда долларов в год за обогащенный уран, не имея возможности найти альтернативного поставщика по такой же низкой цене.

Сейчас Америка находится в прямой зависимости от ядерного топлива, поставляемого Россией, но именно это и ставит под угрозу национальную безопасность. Такой позиции придерживается помощник министра по ядерной энергетике государства Кэтрин Хафф, беседуя с журналистами издания FT.

Должностное лицо отметила, что Вашингтону приходится вынужденно приобретать у России ядерное топливо в размере четверти от общего объема экспорта. Хафф также считает, что нельзя долго и безопасно использовать данный ресурс. Топливо разрушительным образом влияет на климат в государстве.

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Ранее другое американское издание опубликовало материал, в котором рассказывает о прямой зависимости Америки от российского ядерного топлива. Вашингтон ежегодно выплачивает Москве порядка $1 млрд, получая взамен обогащенный уран. Американское руководство озадачено данной проблемой, но все попытки найти другого поставщика не увенчались успехом. В Штатах считают, что в будущем Москва будет полностью контролировать данный рыночный сегмент.