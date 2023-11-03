Вечером 2 ноября 2023 года в сети обнаружили, что «Сбер» запустил сервис, который позволяет пополнять российские аккаунты Steam с комиссией 6%. Спустя несколько часов эта возможность пропала без объяснения со стороны банка. В сервисе «Сбербанк Онлайн» осталась только опция, позволяющая пополнить кошелёк американских аккаунтов Steam.

Вчерашним вечером, 2 ноября, пользователи сети заметили, что российский банк «Сбер» запустил сервис, позволяющий осуществлять пополнение аккаунтов Steam. Комиссия на операции составляла 6%. Через пару часов сервис был отключен, без комментариев со стороны представителей банка. В мобильном приложении «Сбера» осталась опция, при помощи которой можно внести средства на зарубежные аккаунты игрового магазина.

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Уже сегодня, 3 ноября, представители банка подробного рассказали о произошедшем в своем заявлении. Согласно ему, сервис был отключен из-за федерального закона 259-ФЗ «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Единственное, что осталось от опции – это внесение средств на американский кошелек. Российские аккаунты более нельзя пополнять.

Согласно действующему законодательству, в России запрещены операции с цифровой валютой. Средства, находящиеся на кошельке Steam, также входят в данный перечень.

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Это уже не первая попытка российских банков запустить возможность пополнения аккаунтов Steam. Ранее подобную функцию предоставлял «Тинькофф», но уже через два дня опция стала недоступна.