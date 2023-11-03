Fortnite обновила рекорд по пиковому онлайну — на старте сезона «Как раньше» в игре находилось 3,9 млн человек.

Королевская битва Fortnite смогла побить собственный рекорд по максимальному количеству людей онлайн. После запуска сезона «Как раньше» игру посетило одновременно почти 4 млн человек. Успех кроется в том, что разработчики вернули карту, которая была ещё в первом сезоне.

Также геймеры смогут поностальгировать, используя старые образцы оружия – автомат, дробовик, турель и многое другое. Студия вернула все «ништяки», ушедшие вместе с первым сезоном.

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Теперь игроки могут вновь использовать шароход, реактивный ранец, преобразователь бури и даже карманная крепость. В целом, обновление построено на том, чтобы вернуть в игру старую карту, образцы оружия и разные приспособления.

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Благодаря этому обновлению королевская битва смогла привлечь внимание геймеров. Многие игроки, достигшие уровня «про», бросили Fortnite из-за того, что она стала слишком «детской». Теперь же разработчики имеют реальный шанс на повторное привлечение комьюнити.