«Буревестник» – это инновация во всех смыслах. Ракета стала первой боеголовкой в мире, имеющей ядерный двигатель. Небольшой реактор производит нагрев воздуха. После он вырывается из сопел, обеспечивая движение вперед.

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При этом у ракеты компактные габариты: длина на старте составляет всего 12 м, в полете – 9 м. Разница в размерах объясняется тем, что запуск происходит на специальном бустере, работающем от твердого топлива. Ядерная установка начинает функционировать уже в полете.

«Буревестник» – невидимка для ПВО и ПРО

Первые известия о передовой ракете появились в 2018 году. Российский президент Владимир Путин рассказал о разрабатываемом оружии. Глава страны заявил, что в РФ появилась «компактная, но мощная ядерная установка». Благодаря такому конструкционному решению, ракета может преодолевать расстояние в 10 раз больше, нежели все ныне существующие снаряды в мире.

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Скромные габариты, огромная скорость и маневренность – все это делает ракету невидимой для ПВО и ПРО. Другим странам будет сложно разработать действенные меры противодействия, не имея у себя образца «Буревестника».

Интересный факт! Название ракеты было выбрано россиянами. Другие варианты были «Император», «Тишина» и даже «Нежданчик». Но победил «Буревестник».

Проведение испытаний

Сведения об испытаниях ракеты периодически мелькали в российских и иностранных СМИ. Зарубежная пресса, опираясь на свои источники, предположительно из государственной разведки, писала про главные исследования. «Буревестника» испытывали на военных полигонах, расположенных на архипелаге Новая Земля. Ещё было немного тестов недалеко от Архангельской области, возле населенного пункта Ненокса.

В зарубежной прессе была информация и про неудачи в испытаниях. Но уже в феврале 2019 года стало известно, что российские военные достигли успеха в тестировании инновационной ракетной энергетической установки.

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Источники СМИ утверждали, что в январе был завершен ключевой этап испытания дозвуковой ракеты, а также удалось подтвердить работоспособность ядерного двигателя. Характеристики реактора были подтверждены, поэтому у снаряда практически безграничная дальность полета. Точные числа держатся втайне российским военным ведомством.

Последняя публикация иностранных СМИ, посвященная испытаниям «Буревестника», датируется октябрем 2023 года. Представители американского издания NYT решили, что передвижения авиации и транспорта вблизи полигона «Паньково» свидетельствуют о готовящихся проверках. Но Дмитрий Песков, представляющий Кремль, опроверг эту информацию, заявив, что журналистам нужно тщательнее изучать снимки со спутника.

Быстрые нейтроны в основе двигателя

Скромные размеры позволяют утверждать, что в ракете установлен реактор на быстрых нейтронах. Его особенность заключается в эффективном использовании топлива. Двигатель с быстрыми нейтронами проработает в 10 раз дольше обыкновенного. За счёт этого он выполняется компактным, не более полуметра в диаметре.

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Первичным контуром охлаждения в подобных реакторах выступает натрий. Компонент достаточно теплоемкий, благодаря чему система охлаждения имеет компактные размеры.

Но реакторы на быстрых нейтронах практически не используются. Для их нормальной работы нужна система отражателей, отличающаяся сложностью конструирования. Она функционирует по принципу «отбивания». Быстрые нейтроны ударяются в ядро урана и начинают действовать эффективнее.

Этот момент является главным залогом безопасности применения таких реакторов. Если активная зона слишком нагреется, топливо сильно расширится. Попадания нейтронов в ядро урана сократятся до минимума, тем самым погасив цепную реакцию.

Идеально для экологии

Принцип работы реактора построен на закрытом цикле. Под этим подразумевается нагрев воздуха от первичного контура охлаждения. Стержни практически не принимают участие в процессе. Об этом становится понятно, если изучить показания служб мониторинга.

Во время испытаний «Буревестника» не было зафиксировано радиоактивных изотопов в воздухе, следовательно, все процессы происходят только внутри ракеты. Будь обратное, СМИ бы разрывались от сообщений, как при взрыве в Неноксе.





В 60-х годах Америка занималась разработкой ракеты «Плутон». В снаряд должны были установить ядерно-газореактивный двигатель. Но принцип нагрева воздуха был совершенно иным. В процессе участвовали урановые стержни, формирующие радиоактивный выхлоп. Эксперты считают, что это и послужило причиной закрытия проекта.

Но были и другие спорные моменты. Чтобы подготовить реактор к запуску, требовалось несколько часов. Также использование «инновационного» реактора делало ракету более заметной и визуально, и на радарах. Американские специалисты так и не приступили к разработке боеголовки, ограничившись только двигателем к ней.

Особенности «Буревестника»

Сделать подробный анализ ракеты невозможно, так как часть информации утаивается МО РФ. Но можно разобрать особенности, доступные к ознакомлению общественности.

Первый момент – это постоянная готовность к запуску. Чтобы ракета могла стартовать в любой момент, натрий в рубашке охлаждения реактора должен быть всегда в расплавленном состоянии. Для этих целей можно применять РИТЭГИ – специальные генераторы, если упрощенно, то это атомные «батарейки», выделяющие тепло на протяжении десятков лет. Если ознакомиться с доступной технической информацией по ракете, становится понятно, что военные прибегли именно к данному способу.

Пусть «Буревестник» и является дозвуковой боеголовкой, но современным системам противовоздушной обороны будет сложно уловить её перемещение. Ракету можно пустить на малой высоте, не превышающей 50 метров. Добавим сюда «умное» управление, способное огибать рельефы, и получим практически «невидимку». При этом ракета развивает скорость около 850 км/ч, что является приличным показателем.

Третий момент – до неприличия большой запас топлива. Его может хватить на несколько десятилетий. Сколько «Буревестник» может пребывать в воздухе известно только конструкторам. Это же и позволяет ракете бить по цели буквально с любой позиции и под различными углами.

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Ну и завершающая особенность – это стоимость. Цена одной ракеты составляет пару миллионов долларов, что вдвое дешевле строительства баллистических боеголовок. Зачем делать старомодные ракеты огромного размера, если можно выпустить большое количество компактных и незаметных «Буревестников»? Учитывая, что над американскими границами отсутствует сплошное радиолокационное поле, инновационная ракета может стать тем фактором, что изменит ситуацию в ядерном противостоянии.