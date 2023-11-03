Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам

Ядерная установка «Буревестник»: что известно о новейшей российской крылатой ракете

Новую российскую ракету «Буревестник» Запад поначалу не воспринял всерьез, даже отказывался верить в ее существование. Однако чем ближе передача боеголовок на вооружение армии России, тем больше нервничают за океаном.
[ ] для раздела Блоги
+

реклама

«Буревестник» – это инновация во всех смыслах. Ракета стала первой боеголовкой в мире, имеющей ядерный двигатель. Небольшой реактор производит нагрев воздуха. После он вырывается из сопел, обеспечивая движение вперед.

реклама



При этом у ракеты компактные габариты: длина на старте составляет всего 12 м, в полете – 9 м. Разница в размерах объясняется тем, что запуск происходит на специальном бустере, работающем от твердого топлива. Ядерная установка начинает функционировать уже в полете.

«Буревестник» – невидимка для ПВО и ПРО

Первые известия о передовой ракете появились в 2018 году. Российский президент Владимир Путин рассказал о разрабатываемом оружии. Глава страны заявил, что в РФ появилась «компактная, но мощная ядерная установка». Благодаря такому конструкционному решению, ракета может преодолевать расстояние в 10 раз больше, нежели все ныне существующие снаряды в мире.

реклама



Скромные габариты, огромная скорость и маневренность – все это делает ракету невидимой для ПВО и ПРО. Другим странам будет сложно разработать действенные меры противодействия, не имея у себя образца «Буревестника».

Интересный факт! Название ракеты было выбрано россиянами. Другие варианты были «Император», «Тишина» и даже «Нежданчик». Но победил «Буревестник».

Проведение испытаний

Сведения об испытаниях ракеты периодически мелькали в российских и иностранных СМИ. Зарубежная пресса, опираясь на свои источники, предположительно из государственной разведки, писала про главные исследования. «Буревестника» испытывали на военных полигонах, расположенных на архипелаге Новая Земля. Ещё было немного тестов недалеко от Архангельской области, возле населенного пункта Ненокса.

В зарубежной прессе была информация и про неудачи в испытаниях. Но уже в феврале 2019 года стало известно, что российские военные достигли успеха в тестировании инновационной ракетной энергетической установки.

реклама



Источники СМИ утверждали, что в январе был завершен ключевой этап испытания дозвуковой ракеты, а также удалось подтвердить работоспособность ядерного двигателя. Характеристики реактора были подтверждены, поэтому у снаряда практически безграничная дальность полета. Точные числа держатся втайне российским военным ведомством.

Последняя публикация иностранных СМИ, посвященная испытаниям «Буревестника», датируется октябрем 2023 года. Представители американского издания NYT решили, что передвижения авиации и транспорта вблизи полигона «Паньково» свидетельствуют о готовящихся проверках. Но Дмитрий Песков, представляющий Кремль, опроверг эту информацию, заявив, что журналистам нужно тщательнее изучать снимки со спутника.

Быстрые нейтроны в основе двигателя

Скромные размеры позволяют утверждать, что в ракете установлен реактор на быстрых нейтронах. Его особенность заключается в эффективном использовании топлива. Двигатель с быстрыми нейтронами проработает в 10 раз дольше обыкновенного. За счёт этого он выполняется компактным, не более полуметра в диаметре.

реклама



Первичным контуром охлаждения в подобных реакторах выступает натрий. Компонент достаточно теплоемкий, благодаря чему система охлаждения имеет компактные размеры.

Но реакторы на быстрых нейтронах практически не используются. Для их нормальной работы нужна система отражателей, отличающаяся сложностью конструирования. Она функционирует по принципу «отбивания». Быстрые нейтроны ударяются в ядро урана и начинают действовать эффективнее.

Этот момент является главным залогом безопасности применения таких реакторов. Если активная зона слишком нагреется, топливо сильно расширится. Попадания нейтронов в ядро урана сократятся до минимума, тем самым погасив цепную реакцию.

Идеально для экологии

Принцип работы реактора построен на закрытом цикле. Под этим подразумевается нагрев воздуха от первичного контура охлаждения. Стержни практически не принимают участие в процессе. Об этом становится понятно, если изучить показания служб мониторинга.

Во время испытаний «Буревестника» не было зафиксировано радиоактивных изотопов в воздухе, следовательно, все процессы происходят только внутри ракеты. Будь обратное, СМИ бы разрывались от сообщений, как при взрыве в Неноксе.


В 60-х годах Америка занималась разработкой ракеты «Плутон». В снаряд должны были установить ядерно-газореактивный двигатель. Но принцип нагрева воздуха был совершенно иным. В процессе участвовали урановые стержни, формирующие радиоактивный выхлоп. Эксперты считают, что это и послужило причиной закрытия проекта.

Но были и другие спорные моменты. Чтобы подготовить реактор к запуску, требовалось несколько часов. Также использование «инновационного» реактора делало ракету более заметной и визуально, и на радарах. Американские специалисты так и не приступили к разработке боеголовки, ограничившись только двигателем к ней.

Особенности «Буревестника»

Сделать подробный анализ ракеты невозможно, так как часть информации утаивается МО РФ. Но можно разобрать особенности, доступные к ознакомлению общественности.

Первый момент – это постоянная готовность к запуску. Чтобы ракета могла стартовать в любой момент, натрий в рубашке охлаждения реактора должен быть всегда в расплавленном состоянии. Для этих целей можно применять РИТЭГИ – специальные генераторы, если упрощенно, то это атомные «батарейки», выделяющие тепло на протяжении десятков лет. Если ознакомиться с доступной технической информацией по ракете, становится понятно, что военные прибегли именно к данному способу.

Пусть «Буревестник» и является дозвуковой боеголовкой, но современным системам противовоздушной обороны будет сложно уловить её перемещение. Ракету можно пустить на малой высоте, не превышающей 50 метров. Добавим сюда «умное» управление, способное огибать рельефы, и получим практически «невидимку». При этом ракета развивает скорость около 850 км/ч, что является приличным показателем.

Третий момент – до неприличия большой запас топлива. Его может хватить на несколько десятилетий. Сколько «Буревестник» может пребывать в воздухе известно только конструкторам. Это же и позволяет ракете бить по цели буквально с любой позиции и под различными углами.

рекомендации
Новый 14900K уже в продаже - смотри ЦЕНУ
i5 14600KF тоже поступил в продажу
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Ну и завершающая особенность – это стоимость. Цена одной ракеты составляет пару миллионов долларов, что вдвое дешевле строительства баллистических боеголовок. Зачем делать старомодные ракеты огромного размера, если можно выпустить большое количество компактных и незаметных «Буревестников»? Учитывая, что над американскими границами отсутствует сплошное радиолокационное поле, инновационная ракета может стать тем фактором, что изменит ситуацию в ядерном противостоянии.

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

буревестник ядерная установка
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование комплекта APNX C1-VGA-KIT и наборов вентиляторов APNX FP1-140 и FP2-120
15
Обзор сервера HIPER Server R3 – Advanced (R3-T223225-13)
10
Обзор и тестирование корпуса APNX C1
15
Ретроклокинг: Позывной – 370-й
67
Обзор и тестирование видеокарты ASUS TUF Gaming GeForce RTX 4090
21
Обзор и тестирование процессорной СВО MSI MAG CoreLiquid E240
23
Обзор умного лотка для домашних животных PAWBBY Self-Cleaning Cat Litter Box
20
Обзор электронной книги Onyx Boox Magellan 5
11
Обзор универсального кронштейна Streamplify Mount ARM
2
Обзор и тестирование ноутбука Honor MagicBook X 16 Pro
6

Интересные материалы

Ретроклокинг: Позывной – 370-й
24 октября 2023 67

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Эксперт Романенко: Россия бьет фанерными беспилотниками по ВСУ в зоне СВО
23
РФ станет третьей страной в мире, выпускающей литографы для производства чипов по 130-нм техпроцессу
57
Экс генерал ВСУ выражает озабоченность по поводу приоритетов Зеленского и боевых потребностей армии
1
Первый российский широкофюзеляжный дальномагистральный самолёт Ил-96-400М поднялся в воздух
20
Первый тест Intel Core i7-14700HX — 20-ядерная конфигурация и частота до 5,5 ГГц
+
Экс-советник Кучмы: политика Зеленского может привести к гражданской войне на Украине
+
Tesla случайно продемонстрировала способность пикапа Cybertruck ездить боком
3
Казахстан распродает советские истребители, включая МиГ-29, МиГ-31 и Су-24 за 3,9 млн долларов
3
Россия и Китай создают фонд на 100 млрд для развития авиационной промышленности
9
Alan Wake 2 показывает, что видеокарты с менее, чем 8 ГБ памяти можно списывать со счетов
39
OLED-телевизоры LG обеспечивают наилучшее качество изображения среди всех телевизионных технологий
4
Российская армия усиливает свои позиции на Украине: анализ польских обозревателей
+
Браузер Chrome на iOS позволяет перенести адресную панель вниз
2
В драйверах NVIDIA появилась опция для задач с интенсивной нагрузкой на видеопамять
+
Будущее мобильных технологий наступает со смартфоном Cubot P80
+
Современный российский лайнер Ил-96-400М совершил первый полёт
+
Погранкомитет Белоруссии: Киев сосредоточил 120 тысяч военных ВСУ на границе
1
ЧВК Вагнер начнёт набор сотрудников с 3 ноября
+
Кто блокирует рускоязычные каналы о S.T.A.L.K.E.R. 2
1
Технология GAA для производства 1,4-нм чипов поможет Samsung опередить конкурентов
2

Популярные статьи

"Пила Х" и "Неудержимые 4": два фильма, которые не стоит смотреть, по крайней мере в кинотеатрах
7
Краткий обзор накопителя Digma SATA III 512Gb Run S9 2.5"
32
Как я чуть не потерял зрение из-за компьютера — история, которая поможет сберечь ваши глаза
108
Какие игры мы ждем в ноябре 2023
19
О космических аппаратах серии «Пионер»: стальные пионеры герои по-американски
4
Американских экспертов восхитили возросшие возможности истребителя Су-57
22
Пять лучших ударных вертолетов всех времён по версии издания 19FortyFive
12
Портал 19FortyFive назвал Топ-5 "самые из самых" советских танков
18
О беспорядках в Дагестане - что известно на данный момент
18
Обзор и тестирование комплекта APNX C1-VGA-KIT и наборов вентиляторов APNX FP1-140 и FP2-120
15

Сейчас обсуждают

Мегавольт
01:29
смотрел не давно обзор на франшизу восставший из ада. Вот теперь думаю стоит ли смотреть последнюю часть. Для любителей пилы есть еще один фильмец Коллекционер, причем вторую часть можно уже не смот...
"Пила Х" и "Неудержимые 4": два фильма, которые не стоит смотреть, по крайней мере в кинотеатрах
Alpesyn
01:28
Хорошо горят!!!
Американских экспертов восхитили возросшие возможности истребителя Су-57
Александар Бугаев
01:27
Легче списать со счетов эту игру.
Alan Wake 2 показывает, что видеокарты с менее, чем 8 ГБ памяти можно списывать со счетов
REY_B_
01:08
"Шагом в неверном направлении", лично для Блинкена было то, что было забыто, что все еврейские погромы и все еврейские изгнания, в каком веке или стране они бы ни были, они всегда начинались с поиска ...
Блинкен назвал дератификацию ДВЗЯИ Россией шагом в неверном направлении
REY_B_
01:05
Дедушка "иранской Герани" разве ещё в строю?
БПЛА "Куб" от концерна Калашников получит более мощную боевую часть
REY_B_
01:04
Уничтожение Украины происходит....
Глава СНБО Украины Данилов верит в то, что Россия «не способна» победить Украину военным путём
glavhyilo
01:01
пиндосы неретифицировали этот договор,только у нас в 90-х такое было,но щас уже всё откатили это.
Блинкен: США «глубоко обеспокоены» отзывом Россией ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний
Genry
00:40
Вопрос: как называется автор, который ничего не знает и не понимает про Линукс, но пишет статьи с далекими от реалий выводами? AMD может поменять состав своего проприетарного драйвера, но при этом он...
AMD прекратила поддержку Radeon RX 400 / 500, RX Vega и Radeon VII в новом драйвере для Linux
beltar
00:31
Через какое-то время они и зигующих выродков на укре увидят.
Американских экспертов восхитили возросшие возможности истребителя Су-57
beltar
00:29
Хахол добровольно идет умирать? Или его все-таки загоняют?
Американских экспертов восхитили возросшие возможности истребителя Су-57
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем