Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
jackhalloween9
ЦАХАЛ: наземная операция в секторе Газа неизбежна, если ХАМАС не сложит оружие
Ранее ХАМАС выражал готовность освободить всех заложников среди гражданских лиц, если израильская армия перестанет наносить авиаудары по сектору Газа, сообщал телеканал NBC со ссылкой на высокопоставленного представителя движения.

реклама

ЦАХАЛ проведет наступление на сектор Газа, несмотря на все попытки американского руководства уговорить Израиль отменить наземную операцию. Единственное условие, при котором атаки не будет, – это освобождение заложников и сдача оружия боевиками ХАМАС.

О неизбежности наземной операции заявил в эфире ABC представитель ЦАХАЛ Джонатан Конрикус.

реклама

С его слов стало понятно, что израильские военные поставили ХАМАС своеобразный ультиматум. Палестинским боевикам необходимо выйти из укрытий и сложить оружие, а также отпустить мирных жителей, ставших заложниками. В противном случае, израильская армия будет вынуждена прибегнуть к крайним мерам, а именно к проведению операции «Железные мечи».

Конрикус не ответил на вопрос, почему операцию перенесли на небольшой срок. Вместо этого он заявил, что израильская армия уничтожит всех сторонников и участников ХАМАС.

рекомендации
Дешевая АSUS RTX 4070 в Регарде
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
4070 MSI по старой цене дешевле Palit
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Конфликт начался ещё две недели назад, субботним утром. Сперва по территории Израиля ударили ракеты, а после начался наземный штурм. Боевики ХАМАС попали в пригородные части государства, в процессе чего похищали мирных жителей и увозили их на территорию сектора Газа. Число взятых в плен - свыше двухсот человек.

#новости
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Танки M1A1 Abrams уязвимы перед дронами, лобовой атакой и минами
Армия Израиля за сутки нанесла удары более чем по 320 военным объектам ХАМАС
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Получен древний сигнал из далёкой галактики, дошедший за 8 млрд лет
31
Ветераны ЧВК "Вагнер" рассказали об особом подразделении "Амбрелла"
2
Пресс-службу Министерства Обороны Украины возглавил писатель-фантаст
9
Обновленный Ланцет получил "сознание" и теперь способен сам выбирать потенциальные цели для атаки
4
Скейтборд из фильма "Назад в будущее" скоро может стать доступным для широкой публики
3
Характеристики всех заблокированных процессоров Intel Core 14-го поколения нашли в Сети
+
Госкорпорация Ростех вводит в строй Коалицию-СВ, задающую новые стандарты в артиллерии
1
The Sun: Китай направил 6 военных кораблей на Ближний Восток
1
Комета размером с Эверест пролетит мимо Земли на расстоянии 225 миллионов километров
+
Ураганы обрушатся на сушу в эти выходные в двух разных океанах
+
Обладатели видеокарт GeForce GTX 10, Radeon RX 5000 и старше насладиться Alan Wake 2 вряд ли смогут
19
Производительность нового Qualcomm Snapdragon X Elite примерно в 2 раза выше, чем у чипов x86
2
Дженсен Хуанг намекнул, что Huawei разработала видеокарты для обучения ИИ, не уступающие NVIDIA
+
700-килограммовая начинка авибомбы ФАБ-1500 попала точно в место нахождения украинских морпехов
3
Севморпуть станет круглогодичным на всем протяжении
2
Российская армия получит новые высокоскоростные имитаторы крылатых ракет
1
OpenAI (ChatGTP) научился понимать и передавать эмоции
1
Большой расход топлива и огромный вес танков Abrams могут затруднить их использование на передовой
5
3D-GPT: новый подход к 3D-моделированию
2
Фанат GTA: San Andreas показал, как бы выглядели персонажи игры в реальной жизни
4

Популярные статьи

Как выбрать видеокарту для 2К, почему глупо покупать 4К-монитор, и сколько стоит правильная GPU
112
Коротко о проблемах Linux и реакции на них
127
Собираю идеальный игровой ПК под себя за 200 000р – что бы я купил для себя любимого здесь сейчас
28
Собираем народный игровой ПК 2023 года за 80 тысяч рублей для игр на ультра с 60+ FPS (Октябрь)
32
ХАМАС загнал Израиль в ловушку: Тель-Авив ждёт либо политическое, либо военное поражение – эксперты
27
Украина получила ракеты ATACMS: первые успехи и какое влияние окажут на ход боевых действий
13
Появление роботизированной САУ Коалиция-СВ создаст перелом в контрбатарейной борьбе на СВО
8
О причинах нападения на Израиль
15
Быстро удалить лишний объект с фото сможет нейросеть Object Remover
+
Южно-Китайское море - бомба замедленного действия, готовая взорваться в любой момент
3

Сейчас обсуждают

Олесь Кука
13:17
Автоматизация? Усраться
Коротко о проблемах Linux и реакции на них
Ярослав Калашников
13:16
Эхехехе Шкафы на Винде сейчас по всей стране ездят - в каждом вагоне РЖД головное устройство на седьмой Винде) Даже на самых новых, ремонта 2021-2го и новых, созданных 2021-2го. А увидеть это можно е...
Коротко о проблемах Linux и реакции на них
Роман Дулатов
13:12
Статью пол года назад писали? Уже 7700 и 7800 xt вышли как пару месяцев. Лучшие карты для 2к сейчас цена/качество.
Как выбрать видеокарту для 2К, почему глупо покупать 4К-монитор, и сколько стоит правильная GPU
Roditch
13:10
Deus vult.
Министр обороны Израиля уточнил, сколько времени может занять наземная операция в секторе Газа
Денис Пащенко
13:07
И какой комп собрать тогда за 80к?
Собираем народный игровой ПК 2023 года за 80 тысяч рублей для игр на ультра с 60+ FPS (Октябрь)
Ярослав Калашников
13:07
В винде убирают поддержку старых драйверов? По моему личному опыту - ложь. Отец привез из командировки thinkpad t400: 2008го года. На core2duo, мобильном. Самое интересное - в нём был сканер отпечатко...
Коротко о проблемах Linux и реакции на них
REY_B_
13:05
На прошедшие сутки Израиль ударил по 4-м другим странам. Что всегда было равнозначно объявлению войны. Сейчас лишь тактическая пауза. - Израиль ждёт результата голосования по выделению ему денег в США...
Израиль использовал против ХАМАС инновационный снаряд "Стальное жало" с функцией умного наведения
Maxx Maxx
12:59
Чем 5800х3д перспективнее????
Собираю идеальный игровой ПК под себя за 200 000р – что бы я купил для себя любимого здесь сейчас
Евгений Мирный
12:59
Да она не идеальна, но это тоже инструмент. И он специфичен!
Коротко о проблемах Linux и реакции на них
REY_B_
12:58
Для тебя арифметика, это предел сложности?
Как выбрать видеокарту для 2К, почему глупо покупать 4К-монитор, и сколько стоит правильная GPU
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем