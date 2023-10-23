Ранее ХАМАС выражал готовность освободить всех заложников среди гражданских лиц, если израильская армия перестанет наносить авиаудары по сектору Газа, сообщал телеканал NBC со ссылкой на высокопоставленного представителя движения.

ЦАХАЛ проведет наступление на сектор Газа, несмотря на все попытки американского руководства уговорить Израиль отменить наземную операцию. Единственное условие, при котором атаки не будет, – это освобождение заложников и сдача оружия боевиками ХАМАС.

О неизбежности наземной операции заявил в эфире ABC представитель ЦАХАЛ Джонатан Конрикус.

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С его слов стало понятно, что израильские военные поставили ХАМАС своеобразный ультиматум. Палестинским боевикам необходимо выйти из укрытий и сложить оружие, а также отпустить мирных жителей, ставших заложниками. В противном случае, израильская армия будет вынуждена прибегнуть к крайним мерам, а именно к проведению операции «Железные мечи».

Конрикус не ответил на вопрос, почему операцию перенесли на небольшой срок. Вместо этого он заявил, что израильская армия уничтожит всех сторонников и участников ХАМАС.

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Конфликт начался ещё две недели назад, субботним утром. Сперва по территории Израиля ударили ракеты, а после начался наземный штурм. Боевики ХАМАС попали в пригородные части государства, в процессе чего похищали мирных жителей и увозили их на территорию сектора Газа. Число взятых в плен - свыше двухсот человек.