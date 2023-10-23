реклама
ЦАХАЛ проведет наступление на сектор Газа, несмотря на все попытки американского руководства уговорить Израиль отменить наземную операцию. Единственное условие, при котором атаки не будет, – это освобождение заложников и сдача оружия боевиками ХАМАС.
О неизбежности наземной операции заявил в эфире ABC представитель ЦАХАЛ Джонатан Конрикус.
реклама
С его слов стало понятно, что израильские военные поставили ХАМАС своеобразный ультиматум. Палестинским боевикам необходимо выйти из укрытий и сложить оружие, а также отпустить мирных жителей, ставших заложниками. В противном случае, израильская армия будет вынуждена прибегнуть к крайним мерам, а именно к проведению операции «Железные мечи».
Конрикус не ответил на вопрос, почему операцию перенесли на небольшой срок. Вместо этого он заявил, что израильская армия уничтожит всех сторонников и участников ХАМАС.
Конфликт начался ещё две недели назад, субботним утром. Сперва по территории Израиля ударили ракеты, а после начался наземный штурм. Боевики ХАМАС попали в пригородные части государства, в процессе чего похищали мирных жителей и увозили их на территорию сектора Газа. Число взятых в плен - свыше двухсот человек.