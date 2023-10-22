Так ведомство The Times Of Israel опровергло информацию о том, что переправляемые через египетский контрольно-пропускной пункт (КПП) «Рафах» грузы не проверяются, а их содержимое не контролируется.

В израильском министерстве обороны заявили, что весь транспорт, везущий гуманитарную помощь для граждан сектора Газа, тщательным образом досматриваются на предмет контрабанды вооружения. Об этом стало известно из материалов газеты The Times Of Israel.

Таким сообщением ведомство отреагировало на заявление о том, что продукция, идущая через КПП «Рафах», не подлежит проверке.

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Как утверждает представитель израильского МО, оборудование проходит тщательный досмотр перед отправкой на палестинскую территорию. Грузовики, проехавшие через КПП, везут исключительно воду, провиант или медикаменты.

Также представитель военного ведомства подчеркнул, что в сектор Газа не осуществляется иных поставок, за исключение упомянутых ранее.

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Днем ранее КПП открыли для того, чтобы доставить жителям Палестины провизию и требуемые лекарства, а также для пропуска иностранных граждан. Чуть ранее поступили сведения о том, что ЦАХАЛ и ХАМАС не удалось достигнуть соглашения об эвакуации раненых.