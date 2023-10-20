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Бригады «Аль-Кассам», являющиеся одним из военных крыльев ХАМАС, отпустили двух американских гражданок. Это были мать вместе с дочерью. Освобождение происходило при непосредственном участии Катара. Заявление о произошедшем было сделано представителем ХАМАС Абу Обейда в официальном Telegram-канале.
Подчеркивается, что боевики освободили заложниц в качестве уважения к усилиям, приложенным третьей стороной, а также придерживаясь гуманитарных соображений. Бойцы ХАМАС желают продемонстрировать американским гражданам и всей планете, что заявления руководителя Штатов Джо Байдена и его подчиненных являются не более, чем ложью. У них нет реальных доказательств, а лишь беспочвенные обвинения.
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Ранее поступила информация о том, что ХАМАС могут отпустить некоторую часть заложников в обмен на прекращение обстрелов со стороны израильской армии. Пока оппоненты не пришли к соглашению, а продолжают обсуждать условия.
Согласно сведениям, предоставленным израильской армией, боевики держат в заложниках свыше двух сотен человек. В числе попавших в плен присутствуют женщины, дети и люди в преклонном возрасте. Личности заложников пока установить не удалось.