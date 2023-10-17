Российским войскам удается улучшить тактическое положение и «нигде фактически не допущено какое-либо продвижение» ВСУ, заявил глава Минобороны.

Российские военнослужащие укрепляют положение на линии боевого соприкосновения, не позволяя продвигаться ВСУ. Такое заявление было сделано главой МО РФ Сергеем Шойгу во время доклада президенту России Владимиру Путину.

Руководитель военного ведомства подчеркнул, что украинские военнослужащие предпринимают попытки продвижения на разных направлениях. Им противостоят целые эшелоны российской армии. В результате столкновений ВСУ вынуждено отступают, при этом неся значительные потери.

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Согласно сведениям Шойгу, за прошедшие 5 месяцев контрнаступления украинские военнослужащие потеряли около 100 танков и свыше 1,5 тысячи различных бронированных машин.

Руководитель ведомства подчеркивает, что за всё время ВСУ не удалось одержать верх ни на одном из направлений, несмотря на многочисленные, порой отчаянные попытки прорыва. Российские войска удерживают рубежи, предотвращая любой риск проникновения вглубь охраняемой территории.

Также ВС РФ продолжают активно действовать на направлениях, где может потребоваться укрепление обороны. Общая обстановка – устойчивая и уверенная. Российские военнослужащие действуют профессионально и слажено, нередко проявляют героизм, не сомневаясь в своих возможностях удержать рубежи.

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В Москве много раз обращали внимание на безуспешность украинского контрнаступления. За прошедшие 5 месяцев ВСУ понесли потери в размере 90 000 человек, а количество раненых и утративших дееспособность не сильно меньше.