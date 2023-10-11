Столтенберг призвал враждебные Израилю организации не пользоваться ситуацией, что может привести к эскалации конфликта.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает, что Израиль ответил соответствующим образом на атаку боевиков ХАМАС. Такое заявление он сделал 11 сентября, проводя пресс-конференцию, которую транслировали на портале военного блока.

Столтенберг подчеркивает, что Израиль ответил пропорционально. Это соответствующая расплата за внезапную атаку со стороны Палестины.

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Генеральный секретарь НАТО обратился к различным организациям, враждебно настроенным к Израилю. Он призывает их не пользоваться ситуацией, так как это может лишь обострить конфликт.

Сейчас сектор Газа взят в блокаду со стороны Израиля. Анклав лишили продовольствия, отсутствуют поставки воды, медикаментов и других жизненно необходимых ресурсов.

В среду прозвучало заявление от минздрава сектора Газа. Представители ведомства подчеркнули, что в результате ответных ударов Израиля погибло порядка 1,1 мирных граждан Палестины. Ещё 5 339 человек получили ранения различной степени тяжести.

Мобилизованная израильская армия уничтожила около тысячи боевиков палестины, попавших на территорию государства в день начала конфликта – 7 сентября. За сутки состоялось не менее 18 столкновений между противоборствующими сторонами.

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Со стороны Израиля погибло свыше 1000 мирных граждан, ещё 3 400 человек получили ранения. За три дня по государству выпустил почти 5 000 ракет. Израильская сторона быстро оправилась после удара, организовав ответную атаку.