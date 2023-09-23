«Мы не можем сказать, что у нас есть какие-то отдельные дискуссии по поводу какого-то "плана Б"», — признал он.

У Киева отсутствует стратегия на случай, если Америка уменьшит количество военной поддержки. Заявление об этом поступило от секретаря СНБО Украины Алексея Данилова.

Он подчеркнул, что «план Б» не разрабатывался. В этом направлении даже не велись дискуссии. Данилов обращает внимание на то, что у украинского руководства сейчас хватает забот, а беседы на посторонние темы отнимут драгоценное время и ресурсы.

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Уже сейчас Америка вложила в Киев порядка $46 млрд. В эту сумму входит вооружение, боеприпасы к нему, транспортные единицы и обыкновенная финансовая поддержка на нужды государства и его граждан.

Данилов, в ходе интервью, рассказал, что на Западе не определились с будущим Украины. Он подчеркнул, что иностранные государства говорят исключительно о возможной поддержке, но не доминировании в данном конфликте.

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Ранее поступили сведения о том, что представители республиканцев, присутствующие в американском конгрессе, хотят уменьшить спонсирование Украины.