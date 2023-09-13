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Министр ВВС США призвал Вашингтон готовиться к войне с Китаем
Министр ВВС призвал США "быть готовыми к такому виду войны, в котором они не имеют современного опыта". Об этом сообщает "Рамблер".

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Министр ВВС США Фрэнк Кендалл считает, что американскому руководству необходимо подготовиться на случай возможного прямого столкновения с Китаем.

Одна из ключевых задач государства с точки зрения военного - сдержать любыми способами начала данного конфликта, а также начать приготовления на случай, если он все же неминуем. Об этом рассказано в материалах издания The Hill.

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Министр уверен, что в срочном порядке следует реформировать Воздушно-космические войска, иначе Америка продолжит оставаться в уязвимом состоянии.

Военный подчеркивает, что стране необходимо подготовиться к ведению боевых действий по современным правилам. Как показал пример украинского контрнаступления, американские тактики, выработанные за десятилетия, утратили свою актуальность по причине значительного технологического прогресса.

Прямое столкновение с Китаем возможно при условии, что военного потенциала США не хватит, чтобы сдержать КНР от агрессивных действий в сторону Тайваня.

НОАК стремительно пополняет свои ряды и арсенал, демонстрируя готовность вступить в прямое столкновение с Америкой. Пекин отдал распоряжение о формировании двух новых видов войск. Первые будут наносить удары по авианосцам, вторые же займутся информационным противостоянием.

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