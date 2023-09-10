Давыдов уверен, что Starfield может повторить судьбу Cyberpunk 2077, став одной из лучших игр десятилетия. Геймеры проведут сотни часов, будут отсчитывать дни до выхода DLC, устанавливать моды и сокрушаться, жалея, что раньше относился к проекту с критикой.

Стример Илья Maddyson Давыдов провел сравнение двух проектов: новинку Starfield, выпущенную Bethesda, а также Cyberpunk 2077 от компании CDPR. С точки зрения блогера, геймеры необоснованно отнеслись с критикой в адрес обеих игр в день релиза. Подобное сообщение было размещено в его канале Telegram.

Давыдов написал, что ему очень жаль Starfield. Игра, по его мнению, прекрасна. Он обратился к геймерскому комьюнити с призывами не слушать критику. Лучше самостоятельно познакомиться с проектом, сделав выводы на основе нескольких часов, проведенных в игре. Maddyson уверен, что людям зайдет новинка, и они будут получать удовольствие от процесса. Через пару лет к геймерам придет осознание, что они хейтили первоклассный проект.

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Давыдов уверен, что Starfield может повторить судьбу Cyberpunk 2077, став одной из лучших игр десятилетия. Геймеры проведут сотни часов, будут отсчитывать дни до выхода DLC, устанавливать моды и сокрушаться, жалея, что раньше относился к проекту с критикой.

Ранее Maddyson выражал обратную точку зрения. Он жестко раскритиковал космическую RPG, назвал её «уродливой» и поставил оценку всего лишь в 6,5 из 10. После стример поменял своё мнение.