Основным доводом обвинения стала публикация осуждённым прохождения визуальной новеллы Steins;Gate: My Darling's Embrace, вышедшей в 2011 году. Прокуратура заявляла, что, поскольку у подобных игр мало интерактивных механик, раскрытие деталей сюжета и в особенности концовки может серьёзно навредить продажам.

В мае нынешнего года СМИ рассказали о странном случае. Японца Синобу Ёсида арестовали за нелегальное распространение видеоматериала на хостинге YouTube, содержащего спойлеры. Ролик был опубликован с целью подключения монетизации. На своём канале Ёсида разместил видео с визуальной новеллой Steins;Gate: My Darling’s Embrace. На некоторых роликах присутствовала концовка игры. Также он опубликовал фрагмент сериала «Семья шпиона», но только слегка отредактировав его.

Несколько дней назад стало известно о наказании, вынесенном блогеру. Ёсиду приговорили к пяти годам условного заключения и выплате штрафа в размере 1 млн йен, что сопоставимо с 6 780 долларов. Японца обвиняют в нарушении авторских прав. Если блогер повторит свою оплошность, то получит уже два года реального срока.

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Согласно словам представителей стороны обвинения, публикация концовки игры является препятствование её продажам. Ёсида в собственное оправдание сказал, что хотел поделиться с пользователями видеохостинга собственным хобби. Адвокат японца подчеркнул, что блогер действовал без злого умысла, поэтому его и не приговорили к реальному заключению.

Стоит подчеркнуть, что данный прецедент стал первым в Японии, когда человека обвинили в нарушении авторских прав.

Такой скандал можно считать странным. Сейчас, в эпоху стримеров и блогеров, публикация видео с фрагментами игр или фильмов не является чем-то противозаконным. Пользователи хостинга делятся своим мнением с подписчиками, рассказывая о вышедших новинках.

Вполне вероятно, что продажи визуальной новеллы Steins;Gate: My Darling’s Embrace шли не так уж и гладко, поэтому компания нашла потенциального «виновного» в этом. Напротив, видеоролики могли заинтересовать аудиторию блогера, и люди бы сами захотели ознакомиться с проектом.