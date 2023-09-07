В распоряжении школы есть всего 5 ноутбуков для проведения стандартных занятий и 3 устройства, на которых воспитанники обучаются взаимодействовать с дронами. Также есть небольшой парк беспилотников.

В станице Прочноокопской Краснодарского края на базе храма была открыта первая в России православная киберспортивная школа «ВоZнесение». Здесь детей обучают операторскому делу. Об этом СМИ стало известно от настоятеля храма и представителя Комиссии по физкультуре и спорту, священника Игоря Бирюкова.

Согласно его словам, пока есть только два класса, в которых обучается по 6-8 8 человек. Это нынешний «потолок» по количеству учащихся. Пусть запись ещё не закрыли, но все места забронированы.

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Бирюков подчеркнул, что детей обучают операторскому делу, а именно пилотированию дронов. Для этого используют технические симуляторы, а после проводят практические занятия. Обучением занимаются инструкторы с реальным стажем. Параллельно с этим дети постигают языки программирования и 3D-дизайн.

В распоряжении школы есть всего 5 ноутбуков для проведения стандартных занятий и 3 устройства, на которых воспитанники обучаются взаимодействовать с дронами. Также есть небольшой парк беспилотников. Это не окончательно техническое оснащение. Школа будет закупать новые ноутбуки и дроны, но постепенно. На эти цели выделят часть пожертвований, предназначенных для поддержания «жизни» храма.

Настоятель рассказал о том, что данная идея возникла у него ещё в конце прошлого года. Учитывая современные тенденции и происходящее в мире, детям нужно постигать не азы футбола, а военно-прикладные разновидности спорта. Вместе с тем воспитанники получат базовые познания в программировании, что заложит фундамент в их будущей профессиональной деятельности.