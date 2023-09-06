Пользователи сети жалуются на оптимизацию и скучное начало игры, но высоко оценивают графику и некоторые задания

Сегодня, 6 сентября, состоялся полноценный релиз игры Starfield. Ранее с проектом ознакомились журналисты и те, кто приобрел премиальное издание. Если СМИ отнеслись к игре положительно, то вот геймеры начали возвращать средства в Steam, так как недовольны качеством проекта.

После полноценного релиза пользователи оставили свои обзоры на игру. Нашлись и те, кто высоко оценил проект, но большинство геймеров рассказали об испорченном впечатлении.

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К примеру, игроки жалуются на затянутое начало, но это компенсируется в будущем. Большое количество квестов и механик – это то, ради чего следует «потерпеть» медленный старт.

Некоторые геймеры высоко оценили квесты. Один из наиболее запоминающихся – это посещение Калифорнийского университета с музеем, где раскрывается лор и история игры.

Графика и атмосфера – вот то, что ещё запомнилось геймерам. В отзывах указывается, что проект понравится ценителям фантастики золотого века, философии и чтения. Дизайн космических просторов невероятно проработан. Где-то присутствуют отголоски Интерстеллара.

Пусть в игре и было найдено множество плюсов, но есть и значительные недостатки, особенно оптимизация. Геймеры запускали «чистую» версию, без установленных модов и русификаторов, при этом 32 ГБ оперативной памяти было недостаточно. Присутствуют жуткие просадки по ФПС.

Причем оптимизация хромает даже на устройствах, значительно превосходящих рекомендуемые системные требования. Из-за вылетов и просадки ФПС до неиграбельных значений геймеры начали возвращать деньги в Steam.