Как заявил эксперт в статье для The New York Times, США игнорировали БРИКС более десяти лет, однако после расширения объединения безразличие Вашингтона «сменилось удивлением и даже тревогой».

Расширение БРИКС – показатель того, что США теряет глобальное господство, но это может стать ценным уроком для Вашингтона. Такое мнение выразил политолог Саранг Шидор в своей публикации для американского издания NYT.

Автор подчеркивает, что Штаты больше десятилетия предвзято относились к БРИКС. Бывшая самоуверенность отобразилась на нынешнем политическом и экономическом уровне Америки. На недавно состоявшемся саммите союза было принято решение о расширении. К БРИКС присоединятся ещё 6 государств. С этого момента безразличие США поменялось на удивление и тревогу.

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Политолог уверен, что очередь из государств, выстроившаяся на вступление в объединение, демонстрирует неправильное отношение Америки к потенциальным союзникам. Зарубежные и южные страны недовольны тем, какой миропорядок установился, а также «перетягиванием одеяла на себя» со стороны США. Государства преследуют единственную цель – закрепиться в нынешнем мироустройстве. И лидерская позиция Америки является серьезным препятствием.

США, теряющим позиции, нужно в срочном порядке исправить положение. Сейчас Америке следует проанализировать ситуацию, найти «лакомые предложения» для всех стран, желающих присоединиться к экономическому союзу, а после перетянуть их на свою сторону.