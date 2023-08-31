Связанные с компанией патенты будут проданы на аукционе в рамках процедуры банкротства

Совладелец производителя российских CPU «Байкал» сделал объявление о банкротстве, вследствие чего будут распроданы патенты, связанные с компанией.

АО «Т-Платформа» инициировала процесс банкротства. Компания распродаст права на владение процессорами «Байкал» на аукционе, а также ряд других ценных активов. Общая сумма сделки составляет около пяти миллионов долларов.

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Как утверждает генеральный директор фирмы Андрей Евдокимов, продажа патентов не будет иметь негативного влияния на развитие CPU. Он уверен, что передача прав только повысит количество продуктов и расширит экосистему. Причина банкротства остается невыясненной, но фирма отказалась проводить расследование. Согласно полученной информации, компания «прогорела» из-за разногласий, возникших внутри АО «Т-Платформы».

«Байкал Электроникс» является «дочкой» фирмы АО «Т-Платформы». В конце июня нынешнего года производитель заявил о начале работ над созданием процессов для прогрессивных ИИ.