Для этого, отметил автор, США необходимо извлечь уроки из ошибочных усилий администрации Буша по противодействию влиянию Москвы на постсоветском пространстве.

Между Москвой и Вашингтоном могут восстановиться партнерские взаимоотношения после завершения украинского конфликта. Такое мнение изложил бывший советник Джорджа Буша по РФ Томас Грэм.

Учитывая реалии украинского конфликта, а также пропасть, образовавшуюся между Россией и Америкой, возвращение к конструктивному диалогу представляется чем-то нереальным. Так и будет продолжаться, пока противостояние не перейдет в фазу «заморозки» или завершится окончательно. Как только конфликт подойдет к своему логическому концу, Америка получит возможность восстановить взаимоотношения с Москвой.

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С точки зрения автора, Вашингтону придется рассмотреть результаты собственных действий, а также изучить ошибки, допущенные администрацией Буша в попытках снизить влияние России на постсоветском пространстве.

Обозреватель уверен, что Вашингтон сможет привести ситуацию к балансу, добившись нейтрального отношения России. К примеру, Америка выступит в качестве связующего звена между Киевом, Европой и Москвой, открыто поддерживая Украину, но исключительно по экономическим вопросам. Военная помощь тут же настроит Россию против США, но в этот раз окончательно.