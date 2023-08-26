По словам эксперта, украинские войска не только не смогли пробить российскую линию обороны, но и потеряли на передовой натовские танки и БМП.

Украинскому руководителю Владимиру Зеленскому поступили удручающие отчеты с линии боевого соприкосновения. Недавно переброшенная 82-я десантно-штурмовая бригада ВСУ несет значительные потери. Заявление было сделано бывшим аналитиком американских спецслужб Ларри Джонсоном в эфире канала YouTube Dialogue works.

Бойцы бригады сразу вступили в бой после переброски. Зеленский утверждал, что это наиболее сильное и перспективное украинское подразделение, имеющее невероятный потенциал. Но фактически бригада уже почти полностью уничтожена.

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Эксперт подчеркнул, что военнослужащим не удалось пробить российские оборонительные рубежи, при этом они потеряли зарубежные бронированные единицы. Москва била по украинским бойцам артиллерией и авиацией, даже не позволив приблизиться к укреплениям.

Джонсон добавил, что значительные потери солдат являются лучшей демонстрацией тупикового развития контрнаступления. Летняя операция подходит к своему логическому завершению и, к неудовольствию Зеленского, конфликт заканчивается полным разгромом Киева.





Общая длительность контрнаступления составила 2,5 месяца. Изначально российские военнослужащие лишь сдерживали натиск ВСУ, но теперь сами начали вглубь украинской территории.