Будет ли это ограничение временным или перманентным, пока неизвестно.

Криптобиржа Binance ввела ограничение в отношении россиян. Теперь они не смогут приобретать лиры. Турецкая валюта требовалась для покупки игр на различных площадках. Пока неизвестно, является ли ограничение перманентным или временным.

25 августа 2023 года российские пользователи криптобиржи Binance заметили, что у них закрыли возможность реализовать P2P-операции со всеми иностранными валютами. Среди тех, кто первым заметили проблему, были пользователи консолей PS5.

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Ограничения затронули все виды операций. Теперь пользователи не смогут приобретать турецкую национальную валюту – лиру. При попытках проведения операций на экране появляется сообщение о выборе местной валюты. Согласно правилам криптобиржи, использовать можно денежные единицы страны, указанной при верификации. После ряда попыток и исследований было установлено, что ограничение фатальное, обойти его не представляется возможным.

Некоторые российские геймеры пользовались платформой в целях приобретения игр на своих турецких профилях Steam или PS5. Данный метод покупки приобрел популярность ещё с прошлого года, когда крупнейшие издатели игр покинули РФ ввиду введенных санкций.

От самой криптобиржи комментариев о произошедшем не последовало. Пользователи не могут узнать, является ли ограничение временным, либо же его ввели на постоянную основу.

Информация о запрете торговых операций является подтвержденной. Несколько СМИ провели собственное расследование, удостоверившись, что покупка лиры более недоступна.

Binance является не единственной платформой, где можно производить валютные операции. В качестве альтернативы пользователи могут рассмотреть биржи Huobi и Bybit, на которых P2P-торговля пока активна. Изменят ли там политику в отношении валютных операций – неизвестно.