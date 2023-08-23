"Техники наколотили. У нас на некоторых участках есть до 50 единиц "железа", которое стоит уже догоревшее", — сказал врио губернатора региона Евгений Балицкий в эфире телеканала "Россия 24".

Российской армии удалось уничтожить в Запорожье большое количество украинской техники. Об этом стало известно от врио губернатора региона Евгения Балицкого в эфире телеканала «Россия 24».

Политик рассказал, что на подходах к области лежат огромные груды «металлолома». На отдельных участках есть по 50 единиц бронированных машин, которые успели полностью выгореть. Балицкий подчеркнул, что присутствуют значительные потери среди украинских военнослужащих.

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Контрнаступление, начатое Киевом, длится чуть более 2,5 месяца. Украина начала операцию по ряду направлений, в том числе на Южнодонецком и Запорожском. В бой были отправлены натренированные НАТО бригады с сопровождением в виде зарубежных танков и БМП.

Позже российский лидер Владимир Путин сделал заявление, в котором указал, что украинским войскам не удалось добиться результатов, чем они разочаровали иностранных кураторов.