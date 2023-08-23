В него, среди прочего, вошли создатель «Тетриса» Алексей Пажитнов, геймдизайнер Андрей Кузьмин, а также Борис Репетур и Антон Зайцев.

Организация развития видеоигровой индустрии (РВИ) сообщила об открытии цифрового Зала Славы с легендарными личностями и играми российской видеоигровой индустрии.

В этом зале можно увидеть создателя «Тетриса» Алексея Пажитнова, геймдизайнера Андрея Кузьмина, а также известных ведущих Бориса Репетура и Антона Зайцева. В состав будут включать проекты и личности, которые оказали влияние на геймдев. Отбор будет осуществляться через опросы экспертов и обычных пользователей, которым небезразлична отечественная видеоигровая индустрия.

реклама

Представители организации выражают надежду, что когда-нибудь их инициатива сможет воплотиться в реальные арт-объекты и памятники в разных регионах страны.

26 сентября в Зале Славы откроется 2 голосования в категориях: «Люди, повлиявшие на индустрию» и «Легендарные видеоигры». У геймеров есть возможность создать свой шорт-лист на следующий год. Для этого надо заполнить соответствующую форму, и сотрудники РВИ начнут изучать поступившие заявки.